‘Decameron’: tudo o que sabemos sobre a nova e polêmica comédia da Netflix

Netflix volta a surpreender-nos com uma nova produção, desta vez inspirada num clássico da literatura: “El Decameron” de Giovanni Boccaccio. Escrita na década de 1350, esta coleção de histórias é conhecida por abordar a sexualidade de uma maneira tão aberta e provocativa que ainda pode envergonhar os leitores contemporâneos.

A adaptação da Netflix promete ser uma comédia ousada e polêmica que já está gerando grande expectativa. A criadora do programa, Kathleen Jordan, explicou que a inspiração para adaptar “Decameron” surgiu ao refletir sobre nossa própria experiência recente com a pandemia do COVID-19.

A Netflix revela seu novo grande projeto, uma adaptação de “Decameron”

Jordan destaca que, em tempos de crise, o fosso entre os que têm e os que não têm aumenta, um tema que também ressoa no trabalho de Boccaccio. Contudo, a série não se limitará a uma simples reflexão sobre as desigualdades sociais, mas também explorará as possibilidades de realinhamento e subversão das hierarquias tradicionais.

O cenário da série mantém-se fiel ao original: dez jovens nobres fogem da peste em Florença para se refugiarem numa luxuosa propriedade rural. Neste ambiente de luxo e decadência, os personagens contam histórias para passar o tempo, explorando temas de amor, desejo e engano, o que os leva a extremos bastante questionáveis.

No entanto, a série da Netflix tomará algumas liberdades criativas. Enquanto “Decameron” original é uma coleção de contos sem um fio condutor rígido, a adaptação de Jordan promete uma abordagem mais coesa, focando nas dinâmicas e conflitos entre os personagens principais, a fim de proporcionar uma narrativa mais semelhante às séries contemporâneas.

“O ‘Decameron’ da Netflix não ficará para trás do material original”

Uma das características mais notáveis de Decameron é o tratamento sem tabus da sexualidade. As histórias de Boccaccio incluem freiras luxuriosas, monges astutos e jovens amantes que desafiam as normas de seu tempo. Essa franqueza será uma das pedras angulares da série, que não fugirá de temas provocativos e cenas picantes.

A série já gerou polêmica devido ao seu conteúdo explícito e sua representação irreverente de figuras religiosas. Boccaccio mesmo não teve muito respeito pela autoridade eclesiástica, e sua obra foi censurada no passado. A adaptação da Netflix não é alheia a essa controvérsia. Também estará disponível na plataforma no final de 2024.