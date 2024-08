Recentemente, têm crescido os rumores de um possível segundo divórcio entre Ben Affleck e Jennifer Lopez. As especulações aumentaram quando foi revelado que o ator e diretor havia retirado seus pertences da mansão que compartilhavam, avaliada em US$61 milhões. Novos relatórios surgiram, intensificando ainda mais esses rumores. Um corretor imobiliário de Brentwood, Califórnia, revelou que Ben Affleck adquiriu uma nova e cara propriedade, alimentando as especulações sobre o estado de seu casamento com Jennifer Lopez.

ANÚNCIO

Há algumas semanas, começaram a circular rumores de que Jennifer López e Ben Affleck estavam procurando comprador para sua mansão em Beverly Hills, que adquiriram após seu segundo casamento. No entanto, a magia do amor parece ter tido uma curta duração. De acordo com repórteres do TMZ, um corretor imobiliário da Califórnia confirmou que Ben Affleck comprou uma nova propriedade em Brentwood por um valor de US$20 milhões. Essa nova aquisição possui cinco quartos, seis banheiros, salas de jantar, uma casa de hóspedes, um estúdio de mídia e amplos closets.

Ben Affleck já teria adquirido sua nova casa, sem Jennifer Lopez

É relevante mencionar que, enquanto Jennifer Lopez desfrutava de umas férias na Itália para relaxar da agitação de sua carreira, Ben Affleck se mudou temporariamente para uma propriedade menor em Brentwood que alugou enquanto procurava uma nova casa.

Além disso, há alguns dias, Jennifer Lopez comemorou seu aniversário de 55 anos com seus filhos e, como foi possível observar, a cantora e atriz parecia estar muito bem sem a companhia de Affleck. O TMZ também relatou que JLo está procurando uma nova casa depois de ter colocado à venda sua mansão em Beverly Hills, que se presume estar sendo vendida por US$68 milhões.

Estes movimentos imobiliários têm aumentado os rumores de uma possível separação. Embora nenhuma das partes tenha confirmado ou negado oficialmente esses rumores, as ações recentes de ambos sugerem uma possível crise em seu casamento. A relação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez tem sido muito mediática desde o início nos anos 2000, quando ficaram noivos pela primeira vez.

Após a separação inicial e vários casamentos fracassados de ambos, eles se reconciliaram e se casaram novamente em 2022. No entanto, a aparente compra de novas propriedades separadamente levou muitos a questionar se estão novamente à beira de uma separação. Enquanto os fãs e a mídia acompanham de perto essa situação, resta saber se Ben Affleck e Jennifer López conseguirão superar esses rumores e resolver suas diferenças, ou se estão realmente a caminho de uma segunda separação.