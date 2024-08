Neymar comemora o primeiro mês de vida de Helena, sua terceira filha

Na manhã deste sábado, dia 3 de agosto, Neymar celebrou o primeiro mês de vida de Helena, sua terceira filha. Conforme publicado pelo Gshow, Helena é fruto de um affair entre o jogador e a modelo Amanda Kimberlly, e nasceu no dia 3 de julho, em São Paulo.

ANÚNCIO

Helena é a terceira filha do jogador, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e de Mavie, de 9 meses, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi, com quem se reconciliou novamente.

Após as notícias do retorno do relacionamento, Bruna Biancardi também decidiu se pronunciar, visto que o término de seu noivado com o jogador aconteceu depois que uma série de traições de Neymar foram expostas.

“Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos em julho voltar e vou viver isso intensamente, como sempre fiz”.

Gravidez inesperada

Neymar e Amanda Kimberlly tiveram um rápido relacionamento do qual nasceu Helena. A notícia da gestação foi antecipada por Léo Dias, que noticiou no dia 2 de janeiro que o terceiro filho do jogador estava a caminho.

Inicialmente, o jogador teria se surpreendido com a notícia, recebida por meio de uma mensagem pelo celular, e não se pronunciou sobre a paternidade da menina até o dia 19 de junho, quando deixou algumas evidências indicando ser o pai da menina.

No dia do nascimento de Helena, Neymar publicou sobre a chegada da menina e revelou a presença de Davi Lucca na maternidade, acompanhando a chegada da pequena. Na mesma publicação ele foi parabenizado por amigos. Apesar disso, o jogador não se manifestou publicamente sobre a paternidade de Helena.