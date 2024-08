Ryan Reynolds e Hugh Jackman, conhecidos por seus papéis em “Deadpool & Wolverine”, são amigos há anos, uma amizade marcada por constantes brincadeiras e piadas mútuas. No último episódio de “Hot Ones”, Jackman elogiou Reynolds como pai e amigo, destacando seu amor pelo trabalho e pela família.

ANÚNCIO

"Ele é um ótimo pai, tem uma grande família e é um ótimo amigo. Ele ama o seu trabalho", disse Jackman no programa do YouTube, cujo episódio foi publicado em 25 de julho. O filme "Deadpool & Wolverine" estreia nos cinemas em 26 de julho.

Reynolds partilha quatro filhos, James, Inez, Betty e um quarto filho, recentemente revelado como Olin, com sua esposa Blake Lively. No entanto, Jackman não perdeu a oportunidade de fazer uma piada, afirmando que Reynolds o tinha obrigado a participar do programa "Hot Ones". "Ele disse que se eu não fizesse, ele iria difamar, zombar de mim e dizer a toda a Austrália que eu simplesmente não tinha coragem e que o Canadá é melhor", disse Jackman, referindo-se aos seus países de origem.

Foi assim que Ryan Reynolds e Hugh Jackman se tornaram melhores amigos

Os atores de Hollywood se conheceram em 2007 enquanto filmavam "X-Men Origins: Wolverine" em Sydney. Reynolds lembrou para a People em maio de 2024 como Jackman o chamou e o recebeu no set. "Eu ouvi meu nome, 'Ryan!' entre esses trailers enquanto caminhava. E era você", disse Reynolds. "O simples fato de você saber meu nome significou muito para mim. E você veio, me deu um abraço caloroso e disse: 'Bem-vindo a bordo. Tudo vai ficar bem. Vamos fazer você se sentir confortável.'

Em 2016, Reynolds apareceu com um recorte do rosto de Jackman sobre o seu em "Deadpool". Jackman retribuiu o favor em dezembro do mesmo ano, publicando um vídeo no Instagram com um recorte do rosto de Reynolds sobre o seu para celebrar que Reynolds havia recebido uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. "Como pode um cara que reprovou em sua aula de teatro no ensino médio ser tão talentoso?" disse Jackman. "Não tenho resposta para isso. Mas para citar meu ator favorito do mundo, o grande australiano Hugh Jackman, que, aliás, foi o Homem Vivo Mais Sexy da People muito antes de mim, 'Os americanos são o país mais generoso do planeta'."

Em 2023, Jackman brincou no Oscar pedindo que não indicassem Reynolds para a melhor canção original por "Good Afternoon" do filme "Spirited". "Ter que passar um ano com ele filmando 'Wolverine & Deadpool' seria insuportável", disse Jackman.

Na promoção de “Deadpool & Wolverine”, a amizade de Reynolds e Jackman ficou evidente com sua aparição no “Hot Ones” e como co-anfitriões no “Jimmy Kimmel Live!” Essa dinâmica divertida e por vezes mordaz tem mantido os fãs entretidos e ansiosos por mais desses dois amigos inseparáveis.