Atletas olímpicos que apareceram em filmes e séries

Dado que os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão em curso, faremos uma revisão dos atletas olímpicos que se tornaram atores e participaram em várias séries e filmes.

Johnny Weissmuller

O ator de origem romena participou dos Jogos Olímpicos de Paris em 1924 e 1928, representando os Estados Unidos, onde cresceu.

Ele ganhou um total de cinco medalhas de ouro nos 100 e 400 metros de natação, além de uma de bronze na equipe de pólo aquático e quebrou 67 recordes mundiais. Ele foi modelo por um curto período de tempo e se tornou o ator que interpretaria Tarzan em 12 filmes, além de participar da série ‘Jungle Jim’.

Harold Sakata

O havaiano ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres de 1948 na categoria de peso meio-pesado em halterofilismo. Ele ficou famoso por interpretar o vilão Oddjob no filme Goldfinger (1964) e participou de outras duas produções cinematográficas, mas se destacou mais na televisão, aparecendo nas séries: ‘The Amazing Spider-Man’, ‘The Rockford Files’, ‘Quincy ME’, ‘Gilligan’s Island’.

Mary Lou Retton

Nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984, com apenas 16 anos, ganhou cinco medalhas, tornando-se um ícone esportivo da época, mas sua carreira no esporte foi efêmera. No entanto, ela construiu uma carreira na televisão americana graças à sua doçura.

Ronda Rousey

Participou nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e em Pequim 2008, ganhando uma medalha de bronze em artes marciais em sua última participação, tornando-se a primeira americana a ganhar uma medalha neste esporte.

Ronda Rousey depois se mudou para as artes marciais mistas e competiu na UFC e na WWE, o que a levou à indústria do cinema, onde estrelou vários filmes de ação, um dos mais conhecidos é ‘Velozes e Furiosos 7′.

Hillary Wolf

Ao contrário dos outros casos, Hillary Wolf começou primeiro na atuação e depois se dedicou ao esporte. Ela interpretou a irmã de Macaulay Culkin em ‘Esqueceram de Mim’ e ‘Esqueceram de Mim 2′. Após participar de outros filmes e séries de televisão, ela deixou a atuação e se concentrou no judô. Ela competiu nos Jogos Olímpicos de Atlanta e Sidney, embora não tenha conquistado nenhuma medalha.