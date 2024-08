Veja o primeiro trailer de ‘A complete Unknown’, a cinebiografia de Bob Dylan

Após vários meses de espera, na semana passada, a produtora Searchlight Pictures finalmente lançou o primeiro trailer do tão aguardado filme dirigido por James Mangold, ‘A complete Unknown’, que contará a vida musical e privada do famoso cantor americano, Bob Dylan. Vale ressaltar que este diretor é responsável por contar histórias de outros músicos, como por exemplo, ‘Johnny & June: Paixão e Loucura’, a cinebiografia de Johnny Cash.

Com a liderança do franco-americano, Timothée Chalamet, muitos especialistas e fãs estão com grandes expectativas diante da marcante transformação do ator de ‘Wonka’, para interpretar um dos compositores norte-americanos mais importantes dos últimos anos.

Um desconhecido completo

A sinopse oficial do trabalho cinematográfico explica que a história se passa na influente cena de Nova York no início dos anos sessenta. “‘A Complete Unknown’ segue a ascensão meteórica de Bob Dylan, um músico de 19 anos de Minnesota, que vai de shows em pequenas salas ao topo das paradas (suas músicas e mística musical se tornando uma sensação mundial) culminando com sua apresentação revolucionária e rockeira no Newport Folk Festival em 1965″.

Além de Chalamet, o filme contará com as atuações do renomado Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Norbert Leo Butz, Dan Fogler e Scoot McNairy. Um dos detalhes que mais chamou a atenção é que, apesar de ter sido lançado o primeiro trailer, até o momento a data de estreia da produção é desconhecida.

Bob Dylan é um dos músicos mais importantes do século XX e de grande influência para milhares de músicos ao redor do mundo, devido ao poder de suas letras narrativas, sua icônica maneira de cantar e por ser um dos poetas mais destacados dos tempos atuais.