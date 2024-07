Eliezer e Viih Tube separados? Entenda a última briga do casal

Eliezer e Viih Tube não se separaram. Os ex-BBBs apenas tiveram uma briga inusitada que acabou virando um story feito pelo influenciador na madrugada desta quarta-feira (31). Segundo o famoso, a youtuber discutiu com ele por causa da cerimônia de casamento.

Nas redes sociais, o ex-participante do BBB 22 disse que tudo começou durante uma conversa para definir melhor os detalhes do casório na igreja. Vale lembrar que eles se casaram no civil em março de 2023.

O problema é que Viih Tube não gostou da resposta dada pelo rapaz diante de uma pergunta intimidadora. Na ocasião, ela questionou se Eliezer choraria no dia da cerimônia e ele acabou sendo direto: “não”.

“Eu e a Viih estávamos conversando sobre a festa do nosso casamento. Ela me perguntou se eu ia chorar quando ela entrasse vestida de noiva. Aí eu, coitado de mim, sem pensar, na inocência, respondi que acho que não”.

Furiosa

A ex-participante do BBB 21 (Globo) ficou furiosa com a resposta e, segundo Eliezer, quase pediu o divórcio: “Meu Deus, acabou para ela, quase pediu o divórcio. Ela: ‘Como assim acho que não? Vou entrar e sair mil vezes até você chorar porque não vou ser humilhada’”, contou ele.

A situação virou piada e Eliezer apareceu rindo nas redes sociais. Depois, o influenciador tentou resolver a situação e respondeu que não iria chorar na cerimônia religiosa, já que chorou no casamento civil. Mas, a resposta não agradou Viih e Eli disse que ficou com medo da discussão piorar.

“Aí eu, ficando com medo, disse: ‘Eu acho que não vou chorar porque a gente já casou, né. Então eu já chorei no dia’. Pra que eu fui abrir minha boca (risos). Ela botou as crianças no meio: ‘Serão seus filhos entrando de daminha e pajem, você não ama seus filhos?’. Senhor, a única forma de sair da situação foi falar: ‘Vamos ver juntos o vestido de noiva’”.