O real estado de saúde de Ney Matogrosso após crise de gastroenterite

Prestes a completar 83 anos, Ney Matogrosso foi levado às pressas ao hospital para tratar de uma gastroenterite. Antes do show em Penedo (RJ), o músico apresentou vômito e diarreia.

No Hospital de Resende, o artista foi diagnosticado com um quadro severo de virose e ficou no soro por duas horas. Ao G1, a assessoria revelou como está a saúde de Ney, que faz aniversário no dia 1º de agosto.

“Ele já está bem. Teve um quadro de gastroenterite, foi medicado e está em casa se tratando”, disse a assessoria de Ney ao site da Globo.

No Instagram, os fãs desejaram melhoras ao cantor, mas também lamentaram o cancelamento do show: “Chorando aqui de tristeza pelo cancelamento do show, estava tão feliz, ia realizar meu sonho de conhecê-lo pessoalmente, sou fã desde meus 15 anos, estou com 66. Espero que ele fique bem de saúde e que eu tenha uma nova oportunidade”.

Em Penedo, Ney foi substituído pela cantora Adriana Calcanhotto.

Show em São Paulo

O diagnóstico não afastou Ney Matogrosso dos palcos. Após o cancelamento em Penedo, o artista se apresenta no Allianz Parque no dia 10 de agosto.

No show, o artista mostra ao público seu show Bloco na Rua, que percorre o Brasil desde 2019.

