É uma princesa de conto de fadas, Kate Middleton tem um novo projeto e está causando admiração

Kate Middleton continua focada em seus compromissos reais apesar de seu diagnóstico de câncer e apesar de ter evitado sua exposição pública enquanto passa por quimioterapia preventiva, agora ela deu sinais do novo projeto que tem empreendido.

A princesa de Gales é uma das mulheres mais admiradas do Reino Unido, por isso a notícia de sua doença causou grande surpresa e tristeza entre seus seguidores. Depois de se afastar por um tempo dos eventos reais, aos poucos ela tem retomado sua agenda.

O novo projeto de Kate Middleton pelo qual ela está sendo elogiada

A futura rainha da Inglaterra continua apoiando firmemente organizações que estão tornando os recursos facilmente acessíveis para as famílias em todo o Reino Unido.

Esta semana, o Centro da Fundação Real para a Primeira Infância, uma organização que ela mesma fundou em 2021.

Através da organização, Kate reafirmou seu compromisso com a infância, conseguindo unir 300 bancos de bebês no Reino Unido e ajudando-os a continuar seu trabalho de apoio a crianças, pais e cuidadores.

Num cartão postal compartilhado nas redes sociais da fundação, pode-se ver Kate junto com sua filha, a princesa Charlotte, durante uma visita a um banco de bebês em Maidenhead, Inglaterra, em dezembro passado.

"Nos últimos anos, a princesa de Gales visitou vários bancos de bebês para destacar seu trabalho crucial no apoio às famílias com bebês e crianças pequenas. Organizações como os bancos de bebês desempenham um papel vital ao ajudar os pais e cuidadores a fornecerem os cuidados amorosos que são tão importantes para os bebês e crianças pequenas. Estamos encantados de ver o lançamento da Baby Bank Alliance, uma comunidade de mais de 300 bancos de bebês que apoiam famílias, bebês e crianças no Reino Unido com acesso aos suprimentos e roupas necessários para prosperar. Nossas relações, experiências e ambiente nos primeiros anos estabelecem as bases que moldam o restante de nossas vidas", escreveram.

A monarca recebeu aplausos de todos pelo seu grande trabalho, pois tem se dedicado a manter o vínculo da realeza com as experiências sociais e ambientais das crianças e, apesar de seu diagnóstico em maio, a fundação publicou um novo relatório destacando a contribuição econômica e empresarial com a qual contaram.