Nicole Kidman fala sobre seu ex-marido Tom Cruise, embora ele a ignore

Nicole Kidman e Tom Cruise foram um dos casais mais icônicos de Hollywood nos anos 90, levando o amor e a química que irradiavam nas telas para a vida real ao se casarem e formarem uma família com seus filhos adotivos Bella e Connor. No entanto, o relacionamento chegou ao fim e eles nunca mais foram vistos juntos.

Foi Cruise quem expôs a relação ruim que mantém com sua ex-parceira, depois de evitar falar sobre ela ao longo dos anos e até pedir durante a homenagem que recebeu em Cannes ao receber a Palma de Ouro por toda sua carreira que não se mencionasse sua ex-esposa Nicole Kidman, com quem estrelou três dos filmes mais marcantes de sua carreira, 'Dias de Trovão', 'Horizonte Distante' e 'De Olhos Bem Fechados'.

Ao contrário do famoso, Nicole não teve medo de falar sobre seu casamento de 11 anos com Cruise ao relembrar as filmagens de 'Eyes Wide Shut', o último filme que fizeram juntos em 1999 como marido e mulher.

Isto foi o que Nicole Kidman disse sobre Tom Cruise

Passaram-se 25 anos desde a filmagem daquele filme estrelado por Nicole Kidman e Tom Cruise, que irradiava amor, paixão, beleza e muito glamour. Agora, a atriz famosa mencionou como tentaram aproveitar o relacionamento real e íntimo que ambos tinham para transferi-lo para a tela.

"Quando Tom e eu começamos a trabalhar com Stanley, foi em sua casa. Nem mesmo fomos aos sets de Pinewood Studios. Seis, oito semanas depois, estávamos nos perguntando: 'Vamos começar algum dia?' E simplesmente não começávamos. Estávamos nos tornando confortáveis um com o outro, confortáveis o suficiente para jogar algumas ideias", disse.

Da mesma forma, mencionou como, apesar do triângulo amoroso que se formou, conseguiram encontrar a fórmula perfeita e deixou claro que nunca se sentiu menosprezada durante as filmagens.

"Havia ideias nas quais Kubrick estava interessado. Ele fazia muitas perguntas. Mas ele tinha uma ideia muito clara sobre qual história estava contando. Lembro-me dele dizendo: 'Triângulos são difíceis. Você tem que ter cuidado quando é um triângulo'. Ele dizia isso porque qualquer pessoa poderia se sentir menosprezada. Mas ele estava muito ciente disso e sabia como nos gerenciar. Havia algo especial em ser a mulher dentro dessa equação, porque Stanley gostava de mulheres. Ele tinha uma relação diferente com Tom. Eles trabalhavam muito mais de perto em seu personagem", acrescentou.

A atriz contou que passaram dois anos morando em uma caravana, apesar de já serem pais, para concluir o projeto.

“Filmamos por dois anos. Tínhamos dois filhos e vivíamos principalmente em uma caravana, fazendo espaguete porque Stanley gostava de comer conosco às vezes. Estávamos trabalhando com o melhor cineasta e aprendendo sobre nossas vidas e desfrutando-as no set. Tínhamos uma casa a 10 minutos de distância, mas vivíamos em uma caravana. Stanley nos obrigava a compartilhar porque não havia dinheiro para ter uma para cada um... Tom tinha um espaço menor.... E jogava videogames, quando o ‘Campo Minado’ era um sucesso”, lembrou.