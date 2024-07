Gesto terrível do filho de Jennifer López em sua festa de aniversário

O filho da cantora surpreendeu com este gesto rude

Jennifer López não é apenas uma das cantoras e atrizes mais famosas e bem-sucedidas, mas também é uma ótima mãe dos dois filhos que teve com Marc Anthony.

A famosa constantemente dedica mensagens de amor aos seus dois filhos, que já têm 16 anos e são tudo para ela.

No entanto, os gêmeos constantemente são criticados, Emme por seu estilo andrógino e cabelo curto, e Max por suas roupas "informais", chegando a ser chamado de "mendigo".

“Que malcriado”, o gesto do filho de Jennifer López em sua festa de aniversário que dizem ter sido “odioso”

Jennifer López comemorou seu aniversário alguns dias atrás nos Hamptons com sua família e amigos, e sem Ben Affleck, pois não têm sido vistos juntos há algum tempo.

No entanto, a celebridade parecia muito feliz com sua família, embora dos seus dois filhos, apenas Max tenha sido visto no almoço de celebração, e ele não parecia muito contente.

Através das redes sociais viralizou um vídeo mostrando o filho adolescente da cantora parado do lado de fora do local, esperando por sua mãe, e teve um gesto que gerou indignação.

Max, que estava vestindo calças, camiseta listrada e tênis, e tinha o cabelo bagunçado, foi surpreendido por sua tia Lynda, que o pegou pelo braço dançando, como um gesto divertido para dançar com ele, mas sua reação não foi a melhor.

E o adolescente tirou a mão da tia com irritação e não disse mais nada, o que surpreendeu a tia que apenas continuou caminhando e entrou no local.

Jennifer López El hijo de la cantante fue criticado por su aspecto y su look (@telemundoentretenimiento/Instagram)

“‘Os filhos de Jennifer López são estranhos’, ‘que mal-educado esse garoto, como ele trata assim a sua tia’, ‘Se a mãe é odiosa, o que esperavam do filho 🤔’, ‘Mal-educado como a mãe’, ‘Não justifico o gesto dele, porque foi terrível, mas ele pode estar afetado por toda a situação com o Ben’, ‘Está claro que os filhos dela não gostam do circo que a mãe arma’, ‘Além de grosseiro e amargurado, mal vestido!’, ‘Esses filhos da JLO realmente têm problemas os dois’, e ‘JLo deve estar atenta aos seus filhos em vez de andar atrás de um macho’, foram algumas das reações.”

Dias antes, o jovem havia sido criticado durante um passeio de bicicleta com sua mãe nos Hamptons, pois afirmam que ele estava mal vestido, com um visual quase de pijama.