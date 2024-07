Agenda Cultural: Show do Sepultura em agosto (ingressos à venda)

(Edu Deferrari/Reprodução Instagram @sepultura)

O Sepultura leva sua turnê de despedida para Santos, litoral de São Paulo. O show ‘Celebrating Life Through Death’ está marcado para o dia 10 de agosto, no Clube dos Portuários (Rua Joaquim Távora, 424 – Marapé). Os ingressos podem ser comprados pelo site oficial.

ANÚNCIO

O set list reúne muitos clássicos, como ‘Attitude’, ‘Troops Of Doom’, ‘Kairos’, ‘Ratamahatta’ e ‘Roots Bloody Roots’.

Em Santos, a banda se apresentará com a formação atual, com Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo), Derrick Green (vocais) e Greyson Nekrutman (bateria).

A última turnê do Sepultura também deve virar um trabalho inédito gravado ao vivo, com 40 faixas registradas.

Despedida

Após 40 anos de carreira, a banda de metal anunciou o encerramento do grupo no fim de 2023 e a turnê começou em março deste ano e passa por várias cidades do país e também pelos Estados Unidos e outros países latinos e europeus.

Uma nota publicada nas redes sociais explicou o motivo do término do grupo e agradeceu aos fãs.

“Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história. Fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido”.

ANÚNCIO

Ingressos

Os valores para assistir o show do Sepultura em Santos (SP) podem variar de R$ 80 a R$1.500, entre os setores pista, front stage, área vip, open bar, mesa e camarote premium.

Estudantes, idosos, professores, deficientes e doadores de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada.

Vale reforçar que menores de 18 anos podem entrar acompanhados de um responsável ou com um termo assinado por um responsável legal e reconhecido em cartório.

Serviço

Quando: sábado (10 de agosto), a partir das 18h

Onde: Associação Atlética dos Portuários de Santos (Rua Joaquim Távora, 424), Marapé

Ingresso: De R$ 80 até R$ 1.500