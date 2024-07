Carnavalesca Rosa Magalhães morre aos 77 anos, vítima de enfarte

A morte de Rosa Magalhães foi confirmada durante a madrugada desta sexta-feira (26). Aos 77 anos, a carnavalesca foi vítima de um infarto e faleceu no Rio de Janeiro.

Com mais de 50 anos de carreira, ela colecionou sete títulos ao longo dos anos e tornou-se uma das maiores campeãs do Carnaval. Antes do sucesso, Rosa foi assistente do Salgueiro, em 1970.

Doze anos depois, em 1982, a carnavalesca estava na Império Serrano e foi campeã pela primeira vez.

Ao lado de Lícia Lacerda, Rosa Magalhães também fez a Estácio conquistar o quarto lugar no Carnaval de 1987.

No ano de 1992, Rosa lamentou a morte de Viriato Ferreira e passou a assinar sozinha o carnaval da Imperatriz Leopoldinense, onde conquistou cinco troféus: (1994, 1995, 1999, 2000 e 2001).

Em 2013, Rosa estava na Unidos de Vila Isabel e 10 anos depois foi coroada como a carnavalesca da Paraíso do Tuiuti, conquistando o oitavo lugar.

Rosa Magalhães também atuou na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, que lhe rendeu o Emmy na categoria figurino. Já em 2016, a carnavalesca foi responsável pela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio.

Iran Malfitano lamenta a morte do pai

O ator Iran Malfitano lamentou a morte do pai, aos 78 anos, na madrugada de quinta-feira (25). O velório e sepultamento de Iran Malfitano Arantes, mais conhecido como Iran Malfi, aconteceu na manhã do mesmo dia, no Espírito Santo.

No Instagram, o ex-participante de A Fazenda falou sobre o falecimento do pai: “É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai, Iram Malfi”, escreveu ele na publicação de fundo preto e um emoji de coração partido.

Até o momento, a causa da morte não foi revelada pelo ator ou outro parente. Além do famoso, Iran Malfi deixa as filhas Thaiza e Luiza e a esposa Cecilia.