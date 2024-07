Fernanda Torres x Lady Gaga: Quem leva o troféu de melhor atriz?

Fernanda Torres e Lady Gaga disputam o troféu de melhor atriz no Volpi Cup, prêmio do cinema que acontece em Veneza

Fernanda Torres e Lady Gaga disputam o prêmio de melhor atriz no Volpi Cup, prêmio que acontece em Veneza. A filha de Fernanda Montenegro concorre com o filme ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, e Gaga por viver Arlequina em ‘Coringa: Delírio a Dois’.

A atriz Tilda Swinton também está na corrida pelo troféu, pelo seu papel em ‘The Room Next Door’, novo longa de Almodóvar.

Festival de Veneza

Fernanda Torres também participa da próxima edição do Festival de Veneza, que acontece entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro. O filme protagonizado por ela também concorre ao Leão de Ouro

O filme brasileiro disputa o prêmio com nomes de peso do cinema, como Pedro Almodóvar, com ‘The Room Next Door’, Luca Guadagnino, com ‘Queer’, e Todd Phillips, com ‘Joker 2′.

‘Ainda Estou Aqui’

Protagonizado também por Selton Mello, o novo longa-metragem de Walter Salles leva o público para o perído da Ditadura Militar, quando a personagem Eunice Paiva enfrenta a violência na prisão e também precisa lidar com o desaparecimento de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva.

Inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que relata a história de sua mãe diagnosticada com Alzheimer, o filme também traz Fernanda Montenegro, que divide o papel de Eunice Paiva com a filha.

Fernanda Torres e Selton Mello levam o filme 'Ainda Estou Aqui' para veneza (Reprodução/Instagram)

Filmes que concorrem ao Leão de Ouro