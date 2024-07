Olimpíadas de Paris: Márcia Fu detestou o look ‘horrível’ da abertura

Márcia Fu entra na trend e detona look do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris

A ex-participante de A Fazenda, Marcia Fu falou até o que não devia quando conferiu o look que os atletas brasileiros vão usar na abertura, marcada para sexta-feira (26), e encerramento das Olimpíadas de Paris.

Em seu canal de YouTube, a ex-jogadora de vôlei entrou na polêmica que cresce nas redes sociais e disse que a roupa feita por uma fast-fashion e oferecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) “não é do Brasil”.

Insatisfeita, a famosa detonou o design simples: “Gente, isso não é do Brasil. Esse negocinho jeans… Que blusa é essa aqui embaixo? Bem de crente. Ai, desculpe, eu não podia ter falado, mas eu falei. Não gostei”.

Como muitos influenciadores de moda, que garantem que o Brasil vai passar vergonha na capital francesa, Márcia Fu disse que o traje está muito simples quando comparado com os uniformes das outras delegações.

“Péssimo gosto. Me ajuda aí, colega, uma porcaria. Não gostei. Me ajuda que está danado esse uniforme do Brasil. Eu acho que as meninas mereciam coisa melhor”, apontou ela.

Resposta às polêmicas

O COB e o Ministério do Esporte não conseguiram escapar das polêmicas geradas na web e responderam que o “Time Brasil” vai receber “o uniforme de viagem e de desfile, fornecidos pela Riachuelo e pela Havaianas para a abertura em ecobags”.

Ao chegarem na capital francesa, os atletas que disputam os Jogos Olímpicos de Paris-2024 também “recebem malas Peak com mais de trinta itens, variados entre masculino e feminino”.

Márcia Fu nas Olimpíadas

Durante os jogos em Paris, Márcia Fu volta à Record para falar sobre os atletas e as disputas, mas tudo em seu canal no Youtube.

Diferente de muitas coberturas, a ex-rival de Rachel Sheherazade em ‘A Fazenda 15′ e medalhista olímpica vai investir no humor, seja nas entrevistas nas ruas ou na cobertura das modalidades olímpicas onde o Brasil se destaca.