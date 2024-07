Arthur Aguiar nega traição e abre boletim de ocorrência: ‘Não aconteceu’

Arthur Aguiar negou que tenha traído Jheny Santucci. O campeão do BBB 22 abriu o jogo sobre a polêmica que domina a web e destacou que as especulações não abalaram o seu relacionamento.

Diante das polêmicas, o ator revelou que registrou um boletim de ocorrência contra Yasmin Lisboa, com quem supostamente o famoso trocou mensagens, e que tem provas contra as falsas acusações que vem sofrendo na web.

“Demorei para aparecer, não queria só aparecer falando. É óbvio que isso não aconteceu e que essa mensagem e esse diálogo não existe”, comentou o ex-marido de Maira Cardi.

Ainda sobre o caso, Arthur também fez um pedido para a empresa dona do Instagram provar que a conversa nunca existiu.

“Entrei com um pedido para que a Meta se pronuncie e mostre que nunca existiu esse diálogo e que a primeira vez que eu entrei no perfil dela foi ontem, quando eu fiquei sabendo dessa maluquice. Estamos esperando”.

Vale recordar que Arthur Aguiar foi apontado como infiel pela web durante o seu casamento com Maíra Cardi. Ao longo dos anos, o campeão do BBB se envolveu em polêmicas e muitos términos e recomeços.

Fala polêmica de Sophia

Recentemente, Cleitom Martins, o cozinheiro que trabalha na casa do ex-BBB Arthur Aguiar, falou sobre um comentário polêmico feito por Sophia, filha do ator com Maíra Cardi, criticando o celular do profissional.

No Instagram, o chef defendeu a criança de apenas cinco anos e explicou que a fala polêmica não incomodou. Segundo ele, “a fofoca tem um foco muito curioso”.

“É sempre o mal do outro, os defeitos do outro, a queda do outro, é sempre sobre sensacionalismo barato. Ninguém fala sobre virtudes, vocês já perceberam?”, disse o chef.

Cleitom aproveitou e lembrou que sabe qual a sua relação com a filha do ator: “Sei o quão é divertida e debochada nossa relação, o quanto ela entra na minha onda e devolve a mim exatamente o que eu dou a ela, que é deboche e implicância, mas com muito respeito”.