Revelada a proposta do novo perfil de +18 de Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa revelou que entrou nas plataformas de conteúdo adulto para ficar mais próxima dos fãs. Nas redes sociais, a musa fitness disse que está atendendo aos inúmeros pedidos dos seguidores e contou o que vai mostrar por lá.

Segundo a influenciadora, além de fotos e vídeos exclusivos, haverá “muito poledance”e vídeos amadores na nova plataforma de conteúdo, tudo para garantir uma conexão com o público.

A ex-mulher de Belo também disse que o local será um ambiente para ela se conectar com o seu lado mais sensual.

A influenciadora disse que sabe que demorou para aceitar o desafio de produzir dentro de uma plataforma de conteúdo adulto, mas garantiu que não vai decepcionar os assinantes.

“Demorei para escolher a minha plataforma adulta, para postar os conteúdos exclusivos. E vocês toda semana, todo dia, toda hora me mandavam mensagens pedindo. Vocês não vão se arrepender de terem me cobrado, de terem esperado esse tempo todo”, prometeu a famosa.

Dentro da plataforma, Gracyanne também vai postar o seu dia a dia, sua rotina de treinos, viagens e jobs. O pacote na plataforma da musa fitness custa R$ 69,90 por mês.

Não tem mais volta

Segundo publicado pelo Splash, o astrólogo Ricardo Muri revelou que o ciclo de Gracyanne e Belo como um casal chegou ao fim e que as chances de volta são praticamente inexistentes.

O astrólogo afirmou que a relação do ex-casal era algo que vinha de outras vidas e aconteceu nesta com a missão de resolver processos de cura arrastados do passado. Ele explicou que o encontro e relacionamento dos dois veio como uma forma de “se curar de feridas de outras vidas”.

“Não acredito que eles venham a se casar novamente. Os dois cumpriram a sua missão nesta jornada durante esse tempo em que estiveram juntos”.

A separação de Belo e Gracyanne veio a público em abril deste ano, mas os famosos já estariam separados há cerca de oito meses.