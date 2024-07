Os famosos empolgados com a gravidez de Luan Santana e Jade Magalhães

Luan Santana e Jade Magalhães estão grávidos. O casal, que reatou a relação em fevereiro deste ano, anunciou nas redes sociais a espera do primeiro bebê com fotos fofas.

Segundo a Quem, a equipe do cantor sertanejo confirmou a gestação de quase quatro meses da influencer.

Em uma das fotos compartilhadas no Instagram, o sertanejo de 33 anos beija a barriga da namorada e em outra faz carinho.

Os famosos parabenizam

Muitas celebridades ficaram empolgadas com a notícia da gravidez. Rapidamente, os amigos de Luan e Jade correram para comentar sobre a novidade.

“Simplesmente passando mal com essa notícia Que alegria!”, comentou a influencer Viviam Amorim na publicação feita por Jade.

A cantora Gabi Martins desejou que “Deus abençoe muito” a chegada do bebê à família de Luan Santana. Gabriela Versiani também não se conteve e disse que o casal era “lindo”.

Comunicado oficial

Conforme informou a Quem, o anúncio da gravidez de Jade Magalhães foi comunicada pela assessoria de Luan Santana, que enviou a nota abaixo.

“O nome dele (Luan) significa ‘poderoso como um leão’, ‘ele protege e é justo’, ‘guerreiro’, ‘relativo à Lua’, ‘o filho da Lua’. O dela [Jade] é originário da palavra em espanhol ‘ijada’, está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura é considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí”.

Vai e volta

Luan e Jade chocaram os fãs quando anunciaram em 2020 que o noivado tinha chegado ao fim após um relacionamento de 12 anos.

Mas, depois de quatro anos separados, o cantor sertanejo e a influenciadora deram uma nova chance ao amor e reataram no começo de 2024 e fizeram uma pequena viagem de lua de mel no México.

Porém, antes de reatar com Jade, Luan namorou Izabela Cunha. Eles ficaram noivos, mas terminaram o relacionamento em maio do ano passado. Jade, no entanto, não assumiu nenhum relacionamento publicamente durante esses quatro anos longe do artista.