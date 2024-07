Viral: artistas abraçam seus 'eus' jovens graças à Inteligência Artificial

Will Smith em vídeo de artistas com seu eu jovem, graças à Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) está nos permitindo ver coisas que nunca imaginamos. A cada dia, essa tecnologia surpreende ainda mais com seus avanços pela forma tão real na qual mostra diferentes facetas. Nas últimas semanas, um vídeo com IA se tornou viral, no qual artistas abraçam seus ‘eus’ mais jovens, mostrando imagens surpreendentes.

ANÚNCIO

No vídeo, é impressionante ver como atores e cantores interagem consigo mesmos quando eram mais jovens. É surpreendente porque não só se vê o seu 'eu' atual e o seu 'eu' jovem, lado a lado, mas também se abraçam e se beijam, como o seu 'eu' atual, dando apoio a aquele que os levou até onde estão.

O vídeo se espalhou por várias contas em diferentes plataformas digitais. Entre os artistas que aparecem com suas versões mais jovens estão Mel Gibson, Will Smith, Emma Watson, Tom Hanks, Clint Eastwood, Julia Roberts, Johnny Depp, Daniel Radcliffe, Harrison Ford, The Rock, Keanu Reeves, Leo Dicaprio, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Michael Jackson e Paul McCartney.

Comentários virais sobre o vídeo de Inteligência Artificial com os artistas

Na conta @azzabache71 do TikTok, os usuários comentaram o quanto gostaram do vídeo. "Lindo montagem em IA de atores, atrizes e cantores atuais abraçando o que eram anos atrás. Emocionante e terno", diz a conta.

O vídeo tem milhões de visualizações em diferentes contas, onde as pessoas têm mostrado o quão bem acham essa ideia de artistas com IA. Muitas pessoas destacam que as imagens parecem transmitir uma mensagem edificante sobre a vida, sobre aquele 'eu' mais jovem que muitos gostariam de ver e encontrar novamente para abraçar, consolar, orientar e interagir.

Indiscutivelmente, as maravilhas da IA deixam muitos de boca aberta, e precisamente por essas coisas inéditas que faz, principalmente por distorcer a realidade, há setores que ressaltam a importância de aprender a usá-la com ética e responsabilidade.