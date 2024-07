Os lugares da vida real que inspiraram locais em filmes icônicos da Disney

A magia cinematográfica da Disney, especialmente na animação, faz questão de nos transportar para realidades espetaculares onde tudo é possível. E embora os paraísos que vemos na tela muitas vezes sejam fantásticos, a verdade é que alguns deles também são retirados da realidade.

ANÚNCIO

Estes cenários da vida real têm servido de inspiração para os criadores e desenhistas darem vida a castelos majestosos, florestas encantadas e cidades mágicas que parecem saídas de um conto de fadas. A seguir, deixamos alguns destes lugares do mundo real que serviram de musa para os cenários mais emblemáticos dos filmes da Disney.

A Floresta dos Cem Acres do Ursinho Pooh

Muitos elementos da vida do criador deste personagem icônico foram inspiração para criar esta história encantadora. A Hundred Acre Wood, lar dos animais falantes, foi uma cópia da Floresta de Ashdown, localizada na Inglaterra.

Localizado no condado de East Sussex, perto da cidade de Hartfield, a Floresta Ashdown oferece uma atmosfera serena com suas densas florestas de carvalhos e faias, prados ondulantes e riachos cristalinos. No início do século XX, A.A. Milne morou perto desta floresta e costumava levar seu filho Christopher Robin para explorar seus cantos encantadores.

O Restaurante Gusteau’s em Ratatouille

Em Ratatouille, o rato Remy se torna o chef estrela de um luxuoso restaurante no meio da cidade de Paris. Este é inspirado em outro que realmente existe e que atrai milhares de pessoas com suas decorações refinadas e seu toque francês especial. Trata-se do restaurante Le Train Bleu, localizado na famosa estação de trem Gare de Lyon em Paris, que é uma joia arquitetônica e gastronômica que evoca o esplendor do período Belle Époque.

A casa do príncipe Eric em A Pequena Sereia

Na Croácia, há uma cidade pitoresca de telhados vermelhos que inspirou a arquitetura da cidade sobre a terra onde A Pequena Sereia chega. Estamos falando de Dubrovnik, conhecida como a ‘Pérola do Adriático’, uma cidade costeira no sul da Croácia que se destaca por sua impressionante beleza e rica história. Além do filme da Disney, Dubrovnik também é famosa por seu papel como cenário na bem-sucedida série da HBO, Game of Thrones, onde foi utilizada como pano de fundo para a fictícia cidade de King’s Landing.