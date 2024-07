‘Star Wars: O Retorno de Jedi’: cena apagada revelada após 41 anos, onde Luke constrói seu próprio Sabre de Luz

A trilogia original de Star Wars tem momentos memoráveis dos quais se pode fazer um filme completo. A equipe da Disney está aproveitando-os, já que está produzindo histórias de forma obsessiva/massiva de qualquer detalhe ou easter egg que encontrar pelo caminho.

ANÚNCIO

Uma aventura que ainda não foi feita, mas que seria emocionante, é quando Luke perdeu seu Sabre de Luz e teve que construir um novo. A cena foi filmada no terceiro dos primeiros filmes, mas acabou sendo deletada durante o processo de pós-produção.

Luke Skywalker, peça fundamental de qualquer trama de Star Wars, recebeu seu primeiro Sabre de Luz das mãos de Obi-Wan Kenobi (na época conhecido como “Velho Kenobi”). A arma tinha um significado importante, pois era a mesma que seu pai, Anakin, havia usado em seu caminho para se tornar um guerreiro Jedi.

Sabre de luz original de Luke Skywalker será leiloado

No segundo filme da trilogia original, “O Império Contra-Ataca”, Luke perde o Sabre de Luz azul enquanto luta contra seu próprio pai, Darth Vader. Isso faz com que, no terceiro filme, “O Retorno de Jedi”, o grande Luke apareça com um Sabre de Luz verde, o mesmo com o qual ele também aparece em sua breve participação na primeira temporada de “O Mandaloriano”.

Luke Skywalker Disney+ (Disney+)

Este Sabre de Luz foi fabricado pelo próprio Luke Skywalker e existe uma cena do filme original, de 1983, em que ele aparece construindo a espada. No entanto, a produção considerou que essa parte não era necessária e a cortou.

Mas os fãs obcecados por histórias de Star Wars encontram muito valor nela, já que, além de mostrá-lo construindo sua própria arma, na cena é possível ver como Luke tem a opção de escolher a cor do Sabre de Luz. Enquanto ele configura a parte eletrônica da arma, ele passa pelo vermelho, cor relacionada aos Sith.

Claramente ele não escolhe a cor do Lado Sombrio, mas também não vai com o tradicional azul dos Jedi, em vez disso, ele vai com o verde que vimos depois no Mestre Yoda, nos prequels dessas mesmas histórias de Star Wars. Aproveite a cena deletada.