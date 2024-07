Kylie Jenner promove linha de biquínis, mas notam algo diferente em seu corpo

Kylie Jenner é uma das empresárias mais famosas e bem-sucedidas e a mais nova do clã Kardashian Jenner, que aos 26 anos é milionária e tem um império.

ANÚNCIO

A famosa conseguiu fazer fortuna com sua marca Kylie Cosmetics, mas agora está expandindo seus negócios com sua marca de roupas Khy, que possui peças de todos os tipos.

Recentemente, a celebridade está promovendo sua nova coleção de biquínis, que ela mesma tem usado e uma jovem modelo, mas tem sido criticada por isso.

Kylie Jenner está promovendo sua linha de biquínis, mas as pessoas notam algo diferente em seu corpo

Kylie Jenner e Kris Jenner compartilharam fotos da caçula do famoso clã promovendo a linha de biquínis de sua marca Khy, que possui uma variedade de modelos e tons.

“A Khy Vacation Shop está aqui! Esta coleção apresenta trajes de banho suaves como manteiga com silhuetas inspiradas nos anos 90, além de malhas e capas macias de alongamento”, detalhou a jovem em suas redes.

Kylie Jenner A jovem recebeu críticas porque afirmam que suas curvas não são mais visíveis (@krisjenner/Instagram)

No entanto, as críticas não demoraram a chegar, pois ela foi criticada por exibir uma figura com menos curvas, algo que sempre a havia caracterizado, assim como suas irmãs.

“O que aconteceu com as curvas da Kylie? Parece que agora ela tem um corpo de menina com implantes”, “Tragam de volta as curvas desta garota”, “mas o que aconteceu com ela, agora são apenas implantes andando”, “Uau, enormes implantes e o resto é só ossos, parece terrível”, “todas estão iguais, sem curvas, o ozempic está fazendo efeito nelas”, “ela está usando Ozempic para se livrar de suas curvas”, “acho que ela exagerou na perda de peso”, e “antes ela era mais bonita, não tem mais curvas” foram algumas das reações nas redes.

ANÚNCIO

Kylie Jenner Ela foi criticada nas redes sociais por essas fotos de biquíni (@kyliejenner/Instagram)

A Kylie, assim como Kim, Khloé, Jennifer Lopez e outras celebridades, estão sendo acusadas de abusar do Ozempic, um medicamento para adultos com diabetes tipo 2 que ajuda na perda de peso e alegam que é o segredo dessas famosas para emagrecer tão rapidamente, porém, gera efeitos colaterais como fazer com que pareçam mais velhas ou enrugadas.

No entanto, não é a primeira vez que criticam a Kylie e suas irmãs, pois em outras ocasiões já a atacaram por exagerar nas cirurgias e preenchimentos, e suas curvas eram uma das coisas pelas quais a criticavam, algo que a afetou.

Ela confessou isso em um dos recentes episódios de Keeping Up with the Kardashians, onde até chorou ao lado de sua irmã Kendall depois de receber críticas sobre seu físico, mas mesmo assim, a famosa exibe sua beleza nas redes sociais e se mostra confiante.