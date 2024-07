Nova música de Katy Perry não recebe boas críticas do público

O muito aguardado videoclipe de Katy Perry para seu último single, “Woman’s World”, gerou reações mistas desde seu lançamento. A música, que antecipa seu próximo álbum “143″ previsto para 20 de setembro, foi recebida com entusiasmo por alguns fãs, enquanto outros não foram tão benevolentes em suas críticas.

No vídeo, Perry encarna Rosie the Riveter, o icônico símbolo do esforço das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial, e também aparece como uma mulher biônica decolando em um helicóptero. No entanto, o videoclipe tem sido criticado por seu enfoque estereotipado e sexualizado do feminismo.

Katy Perry gera polêmica após o lançamento do vídeo de seu novo single

As cenas mostram Perry e seus dançarinos usando mictórios, dançando com vibradores e gritando "Eu sou Katy Perry" para uma jovem que está gravando um vídeo no TikTok. A aparição da estrela do YouTube Trisha Paytas, rebocando e dirigindo um caminhão elevado, também tem sido objeto de controvérsia.

