Neymar assume terceira filha; veja quem é a mãe da bebê

Neymar assumiu na última sexta-feira (19) a paternidade de Helena, fruto de um breve relacionamento com Amanda Kimberlly.

No Instagram, o jogador publicou uma sequência de fotos que, além da bebê, também mostra Davi Lucca, de 12 anos, seu filho mais velho, segurando a caçula.

Quem é a mãe de Helena?

Segundo informações do ‘Terra’, a modelo Amanda Kimberlly é discreta nas redes sociais. A mulher tem 30 anos e antes dos rumores da gravidez, tinha apenas 200 mil seguidores, passando para 830 mil até o momento da publicação deste texto.

Kimberlly participou do reality ‘Are You The One’ da MTV em 2016. Ela também já namorou Koba, da banda ‘Restart’.

‘Relação’ antiga com Neymar

Segundo a ‘Revista Quem’, Neymar e Amanda se conheceu há um tempo, sendo também conhecida da família e próxima à Rafaella Santos, irmã do atleta.

Herdeiros de Neymar Jr.

Helena é a terceira filha de Neymar, que já é pai de Davi Lucca, filho do jogador com Carol Dantas e de Mavie, filha de Bruna Biancardi, nascida em outubro de 2023. Na época os dois estavam separados devido a polêmicas envolvendo traição, contudo o casal reatou pouco tempo depois.

A terceira filha, nascida em 3 de julho, de acordo com publicação nas redes sociais, é fruto de um envolvimento breve com Amanda Kimberlly.