JLo está pronta para uma vingança contra Ben Affleck diante de um divórcio iminente, diz fonte

O casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck estaria diante de um divórcio iminente, e após vários meses envoltos em rumores de separação, uma das últimas informações que surgiram é que a atriz e cantora estaria buscando uma vingança milionária, podendo chegar a solicitar metade da fortuna de Affleck, estimada em 150 milhões de dólares.

Assim, de acordo com os relatórios do RadarOnline, JLo estaria pedindo uma boa parte do dinheiro, presumivelmente, depois de perceber que ela pagou mais da metade da vida luxuosa que eles tiveram como casal, de acordo com as informações do site Univision.

De acordo com o site citado, uma fonte próxima ao casal informou que JLo quer metade dos bens de Affleck, avaliados em cerca de 150 milhões de dólares, pois durante o relacionamento, ela pagava a maioria das despesas porque ele “sempre reclamava de gastar dinheiro” em excesso.

JLo desistiu de tentar consertar seu relacionamento com Ben

"Um dos segredos pouco conhecidos é que Jennifer pagou a maior parte das despesas do casamento e agora sente que ele lhe deve. Ela está somando todas essas faturas de jato particular que coloca no seu cartão de crédito, os hotéis e as refeições, as roupas, as compras de café, a gasolina. Ela pagou o alto custo de vida com o seu dinheiro", disseram as fontes.

Inclusive, afirmam que a luxuosa mansão familiar que compraram não foi adquirida de forma equitativa: "Ela também pagou a maior parte dessa mansão de 60 milhões de dólares que compraram. Ben tirou muito dinheiro dela, pelo menos é o que ela diz", disse a testemunha ao RadarOnline.

De acordo com a fonte próxima ao casal, Jennifer Lopez “exige um inventário completo do que ela gastou versus o que ele gastou” e quer que lhe devolvam todo o dinheiro que ela investiu.

Além disso, também destaca que Jennifer estaria muito magoada e “está sedenta de sangue porque ela não foi quem desistiu do casamento”, “se ele tivesse permanecido no casamento como um bom rapaz, ela não teria se importado, mas ele a abandonou e, no final, Jennifer sempre se vinga e agora está pronta para jogar duro”, concluiu a fonte.