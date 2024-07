‘De Volta aos 15’: Descubra quando a temporada final chega na Netflix

A partir do dia 21 de agosto, Maisa Silva e Larissa Manoela estão juntas na Netflix para a temporada final da série ‘De Volta aos 15′, uma das produções de maior sucesso da plataforma.

Depois de uma pane no fotolog, que é o responsável pelas viagens da protagonista ao passado, Floguinho está mais atualizado e leva Anita (Maisa Silva/Camila Queiroz) para uma nova viagem no tempo e agora ela retorna aos 18 anos, quando entrou na faculdade.

A protagonista desta série brasileira da Netflix volta ao ano de 2009, quando sua vida adulta começou. Ela vai enfrentar mais uma vez os dilemas do curso de Artes Visuais e da vida dentro de uma república muito agitada.

Anita, vivida também pela atriz Camila Queiroz (em sua versão adulta), convive com velhos amigos que conheceu durante as loucuras das cervejadas e também suas paixões conflituosas da época.

Tudo isso enquanto tenta descobrir quem mais está viajando no tempo com ela e, portanto, impedindo-a de acabar com o Floguinho de uma vez por todas para retomar o controle de sua vida.

Além de Maisa e Camila Queiroz, que interpretam a protagonista nas diferentes fases, e Larissa Manoela retornam ao elenco João Guilherme, Klara Castanho, Nila, Antonio Carrara, Caio Cabral, Amanda Azevedo, Dora Freind, Lucas Deluti, Bruno Montaleone, Yana Sardenberg, Alice Marcone, Gabriel Stauffer, Breno Ferreira e Livia La Gatto.

Já Faíska, Emira Sophia, Amanda Linhares e Enzo Krieger entram na produção da Netflix inspirada no best-seller homônimo da escritora Bruna Vieira.

Teaser oficial

A produção mais vista na Netflix

Indo contra esse ponto de vista, o melodrama brasileiro Pedaço de Mim é a produção mais vista na Netflix, superando o filme Um Tira da Pesada 4 com Eddie Murphy, segundo dados divulgados pela plataforma.

Estrelada por Juliana Paes, a produção inédita foi vista durante 78,5 milhões de horas, entre 8 e 14 de julho, marcando quase o dobro do filme americano, que somou 43,7 milhões de horas no mesmo período.

O tempo total de Pedaço de Mim também ajuda no ranking da Netflix. Com 17 episódios, a minissérie conta com mais de 13 horas de exibição, enquanto o filme protagonizado por Eddie Murphy não chega a duas horas.

Com 5,8 milhões de assinantes acompanhando a história, Pedaço de Mim também entrou no Top 10 da plataforma de streaming em 73 países, como Argentina, Chile, México, Venezuela e Polônia.