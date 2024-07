Foi definido quando ‘Cabocla’ entra no lugar de ‘Cheias de Charme’

‘Cheias de Charme’ vai ser substituída por ‘Cabocla’ na Edição Especial, a partir de agosto. A reprise da novela fez muito sucesso no Canal Viva e chamou a atenção da direção da TV Globo, que prevê colocá-la no ar durante a última semana do mês.

ANÚNCIO

Exibida originalmente no ano de 2024, a novela de época que revelou a atriz Vanessa Giácomo tem a difícil missão de manter a audiência em alta após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris, que dominam a programação da emissora carioca a partir do dia 26 de julho.

Mais um remake

Adaptada por Edmara e Edilene Barbosa, a trama ambientada no município rural de Vila da Mata é um remake da versão escrita por Benedito Ruy Barbosa, em 1979.

A trama

A história acontece no ano de 1918 e gira em torno da disputa por terras entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça).

Vanessa vive a cabocla Zuca, protagonista apaixonada pelo jovem advogado Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira). Mas, o romance deles é visto como proibido, já que ela está noiva do peão Tobias (Malvino Salvador).

A classe social também é vista como um problema para o futuro desta relação. Enquanto ele é do poderoso Joaquim (Reginaldo Faria), ela é filha de Bina (Jussara Freire), que a enxerga como um bicho do mato.

Zuca e Luís se apaixonam

O casal protagonista de ‘Cabocla’ vive o seu romance proibido na pacata Vila da Mata, onde o personagem de Daniel Oliveira vai morar para tratar de uma severa tuberculose diagnosticada pelo doutor Edmundo (Othon Bastos).

O primo do coronel Boanerges conhece Zuca ao se hospedar, por uma noite, no hotel de Zé da Estação (Otávio Augusto) por uma noite e se encanta pela jovem, que também se encanta e desiste do casamento com Tobias.