Separação de Iza: Pivô é acusada de ‘acabar com família’ ao vivo

Kevelin Gomes, vista como pivô da separação de Iza e Yuri Lima, foi acusada de acabar com uma família por um seguidor durante uma live organizada pelo streamer da Twitch, Meikod.

Quando menos esperava, um usuário entrou ao vivo e detonou a criadora de conteúdo adulto apontada na última semana como amante do jogador de futebol.

Enquanto Kevelin Gomes falava, o anônimo começou a xingá-la e disparou: “Como que foi lá dar pro Yuri Lima e destruir uma família?”, deixando a influencer desconfortável.

A reação de Kevelin

O comentário do seguidor deixou a influencer sem reação por algum momento, mas após o susto ela tentou driblar a situação e aproveitou para deixar o clima mais quente ao questionar se o anônimo queria se masturbar.

Em seguida, ela respondeu a ração para ele estar tão revoltado: “É porque ele não gozou hoje ainda”.

Pega de surpresa

Kevelin Gomes disse que foi pega de surpresa com a revelação de Iza. No Instagram, ela disse que desejava “um ótimo dia para todos” apesar das críticas, halteres e ameaças.

“Fui pega de surpresa. Neste momento estou ainda tentando colocar a cabeça no lugar”, disse ela aos seus seguidores.

A suposta amante de Yuri também disse que sente muito por tudo isso ter chegado nesse “nível”, mas assumiu que “não houve encontros” e que não é “amante de ninguém”. Confira tudo que ela disse nas redes sociais depois que a bomba viralizou.

Ratinho defende Yuri

Ratinho defendeu Yuri Lima, ex de Iza, e afirmou que o jogador do Mirassol não traiu a cantora, com quem se relacionava desde fevereiro de 2023. O comentário polêmico foi feito na noite de segunda-feira (15) e mobilizou a web.

Para o contratado do SBT, as mensagens enviadas para a produtora de conteúdo adulto Kevelin Gomes, apontada como a amante do atleta, não configuram traição.

“Mensagem não quer dizer nada. Não houve o coito, não houve a relação”, disparou o famoso, que foi vaiado pela plateia de seu programa no SBT.

Já nas redes sociais, anônimos apontaram que Ratinho deveria se aposentar, chamando o famoso de velho: “Deveria ter o microfone desligado há anos”, escreveu uma pessoa ao ver o comentário viralizar.