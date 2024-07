Menino argentino ‘acabou’ com Shakira depois da Copa América 2024

Argentina conquistou mais um troféu para sua coleção. Sob o comando de Lionel Scaloni, a equipe parecia não estar à altura do torneio, com a Colômbia sendo a favorita, mas mostrou que a experiência é um detalhe que não deve ser subestimado.

Os atuais bicampeões não apenas mantiveram seu gol invicto, mas também demonstraram que não dependem mais de Messi para conquistar títulos e que esta nova geração está pronta para fazer história no esporte.

Os fãs albicelestes compareceram ao Hard Rock Stadium para viver uma festa de futebol, onde um show de intervalo foi aguardado por todos, sejam eles aficionados ou não ao ‘Rei dos Esportes’.

Shakira emocionou com suas músicas, mas nem tudo foi um mar de rosas, alguns fãs ficaram chateados com o fato de seu show ter demorado tanto, o que prolongou o evento. Isso se somou ao atraso de mais de uma hora devido a incidentes na entrada do estádio.

Uma criança se tornou viral ao ser questionada sobre sua opinião sobre a final. Ele estava com a bandeira da Argentina, mas não se conteve ao responder à pergunta do jornalista do meio de comunicação C5N.

“Aquela Shakira também, 30 minutos para fazer seu show e ainda por cima, cantou em inglês”, foi a reclamação da criança que se despediu agradecendo por permitir-lhe se expressar.

O singular acontecimento não demorou a gerar reações de simpatia, a maioria concordou que não cantar em espanhol para um público hispanófono foi um erro da estrela pop.