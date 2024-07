Aposentada que fez ofensa racial contra Eddy Júnior perde ação judicial

Elisabeth Morrone, aposentada que chamou o humorista Eddy Júnior de “macaco”, terá que deixar o seu apartamento na Zona Oeste de São Paulo. A juíza Laura de Mattos Almeida, da 29ª Vara Cível da capital, determinou o prazo de 90 dias, a partir do dia 30 de abril.

A expulsão da proprietária do apartamento também tinha sido decidida pelos moradores do condomínio que fica no bairro da Barra Funda. Segundo a juíza, a vizinha do humorista deve deixar a residência em função de “comportamento antissocial”.

“A impossibilidade de se conviver harmonicamente no condomínio permite que os condôminos adotem medidas de restrição ao direito de propriedade do antissocial, além daquelas previstas no artigo 1.337 do Código Civil”, disse a juíza.

A fala de Elisabeth Morrone para o humorista Eddy Júnior também gerou duas multas no valor de R$ 1.646,13 e R$ 5.259,6 referentes a confusão causada no condomínio.

Ataque racista

Em 2022, Eddy Junior foi ao ‘Encontro’ (Globo) e contou para Patrícia Poeta e Manoel Soares que tinha abandonado o apartamento e que a fala da vizinha gerou um pico de ansiedade.

“Este tema me deixa com muita ansiedade e, por isso, eu evito. Mas estou morando fora de casa”, contou o famoso, que divulgou diversos vídeos sendo ameaçado pela aposentada.

Na época, Patrícia Poeta disse ao humorista que o ataque racista dela gerou uma multa. A famosa também alertou e disse que situações como essa não deveriam acontecer.

Denúncia

A defesa da aposentada flagrada fazendo um ataque racista contra o humorista e músico Eddy Junior disse que ela estava sob efeito de medicamentos e, por isso, não se lembrava da confusão, segundo o G1.

Elisabeth Morrone também foi à delegacia e apresentou um pendrive com dois arquivos. A vizinha do famoso também negou ter feito xingamentos racistas, mas um laudo do Instituto de Criminalística feito em um arquivo em vídeo apontou que a aposentada falou a frase: “fora, macaco”.

Elisabeth é proprietária

Mesmo expulsa, a aposentada continua sendo dona do apartamento e pode alugar ou vender o imóvel para outras pessoas. A partir desta decisão, a defesa de Elisabeth vai recorrer.