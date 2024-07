Ex-ator mirim Thomaz Costa abandona conteúdo adulto e vira evangélico

Após fazer muito sucesso vendendo conteúdo adulto na web, o ex-ator mirim Thomaz Costa vai abandonar os vídeos e fotos sensuais para se dedicar à religião. Aos 24 anos, o ex-A Fazenda começou a frequentar a igreja evangélica.

O ator que fez o remake de Carrossel (SBT) fez um relato emocionante sobre sua trajetória e explicou na web sua decisão aos seguidores ao publicar um vídeo recheado de festas e bebidas alcoólicas.

“O escolhido não tem escolha. Por muitas vezes eu me afastei e tentei viver na força do meu próprio braço, tentei ser feliz por conta própria, mas é uma felicidade passageira, superficial”, começou o famoso.

Em seguida, Thomaz Costa usou uma fala de Jesus para deixar tudo ainda mais claro aos fãs.

‘Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não como o mundo vos dá…’ Ele está nos dizendo uma coisa… existem 2 tipos de paz… a de Deus é a do mundo… e eu já experimentei a paz do mundo, mas essa paz passa, essa paz é superficial, e não preenche verdadeiramente… agora a paz de Deus, ela excede todo o entendimento”.

Momento difícil

Thomaz também falou sobre momentos difíceis no vídeo do Instagram: “Você pode estar passando por um momento desafiador, e a paz está lá, você dorme e acorda com essa paz no coração! E não existe nada melhor que isso!”

O ator disse que é prova viva disso, mas isso ficou no passado: “Se quiser falar de passado, vamos falar do passado de Paulo… sobre o passado de Salomão, sobre Davi, sobre o filho pródigo… Deus nos mostra na bíblia que o seu começo nunca determinará o seu fim!”, finalizou.

Ao longo da carreira na televisão, Thomaz Costa fez parte do elenco de Carrossel (2012), Patrulha Salvadora (2014), É Natal, Mallandro! (2014), Dance se Puder (2016), Canta Comigo Teen (2020), Ilha Record (2021) e A Fazenda (2022).