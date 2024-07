Ana Hickmann não será cobrada (agora) por dívida de R$ 1,7 milhão

Após uma perícia feita pelo Instituto de Criminalística de São Paulo apontar que as assinaturas em diversos contratos e documentos eram falsas, a justiça suspendeu a cobrança da dívida de R$ 1,7 milhão da apresentadora Ana Hickmann.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo movido por uma empresa financeira de Tatuí (SP) está suspenso, já que as assinaturas “não partiram do punho” da famosa, que na época era casada com o empresário Alexandre Correa.

Para a juíza responsável pelo caso, há um “grave risco na continuidade da execução” deste processo movido pela financeira, em dezembro de 2013, contra uma empresa do ex-casal.

De acordo com o G1, a financeira cobra R$ 1,7 milhão por um empréstimo de R$ 1,5 milhão e pede o confisco da mansão de Ana Hickmann.

Porém, a decisão da juíza Ana Laura Correa Rodrigues diz que “não há indícios de insolvência dos executados, ou manobras para ocultação de patrimônio”.

Processado pelo ex-advogado

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, enfrenta mais um processo na Justiça. Acontece que o ex-advogado de defesa do empresário, Enio Martins Murad, entrou com uma ação para receber seus honorários, cerca de R$ 1 milhão.

Segundo o site Notícias da TV, o valor é relativo ao contrato de prestação de serviço contratado pelo ex-marido da apresentadora da Record. O contrato teria sido assinado no mês de abril.

O site diz ainda que a dívida de R$ 1 milhão assumida por Alexandre Correa deveria ser paga em duas parcelas de R$ 500, sendo que a primeira venceu no dia que o acordo foi firmado e a segunda em 27 de maio.

Sem o pagamento confirmado pelo ex de Ana, o antigo advogado de defesa do empresário colocou na ação o valor atualizado da dívida: cerca de R$ 1.199.429,07, adicionando juros e correções.