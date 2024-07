‘Shrek 5′ já tem data de lançamento: veja tudo o que se sabe sobre o popular filme de animação

A DreamWorks Animation oficializou a produção de ‘Shrek 5′, confirmando o retorno do trio protagonista original. Mike Myers retomará seu papel como Shrek, Cameron Diaz como Fiona e Eddie Murphy como Burro.

Esta confirmação foi um grande alívio para os fãs que estavam esperando o retorno do elenco original.

O filme está agendado para chegar aos cinemas em 1º de julho de 2026, conforme anunciado pela DreamWorks Animation.

No entanto, a data está sujeita a possíveis ajustes, dependendo do progresso nas tarefas de animação e gravação de vozes. Os estúdios garantiram que vão se esforçar para cumprir este calendário.

História de ‘Shrek 5′

Este projeto tem sido objeto de especulações por vários anos. Inicialmente foi considerado um reboot em 2018, mas em 2023 foi decidido continuar a saga original com uma nova sequela. Chris Meledandri, CEO da Illumination, juntou-se ao projeto para esta nova fase, descartando a ideia do reinício.

Diretores e Colaboradores

Walt Dohrn e Brad Ableson foram designados como co-diretores desta quinta entrega. Dohrn tem experiência prévia na saga, participando da redação de filmes anteriores e no desenvolvimento da história de ‘Shrek Para Sempre’.

Ableson, vindo da Illumination, também traz sua experiência em direção após seu trabalho em “Minions: a ascensão de Gru”. Por outro lado, Eddie Murphy confirmou recentemente que as gravações de diálogo para ‘Shrek 5′ já começaram.

De acordo com relatos do Screenrant, foi mencionado: “Começamos a fazer Shrek há quatro ou cinco meses. Eu fiz isso, gravei o primeiro ato, e vamos terminar este ano. Shrek vai sair, e o Burro terá seu próprio filme. Vamos fazer também o Burro”.

E concluiu: “Então faremos um do Shrek e outro do Burro. [...] Não, não ao mesmo tempo. Comecei a gravar Shrek, acho que será lançado em 2025, e então faremos o do Burro”.