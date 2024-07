Brenda e Dylan: a triste história do casal apaixonado de ‘Barrados no Baile’

Shannen Doherty mundialmente conhecida por seu papel de Brenda Walsh na série dos anos 90 ‘Barrados no Baile’ faleceu neste sábado, 13 de julho aos 53 anos vítima de câncer.

Sem dúvida, o casal mais amado da história é o formado por Dylan McKay e Brenda Walsh, mas como em toda série juvenil, houve obstáculos para que seu romance durasse toda a série.

Devido a os pais de Brenda não gostarem de Dylan, eles mandaram sua filha para Paris, e é na ausência dela que Dylan começa a sair com Kelly Taylor, a melhor amiga de Brenda, interpretada por Jennie Garth.

Dividindo o público entre aqueles que preferiam uma ou outra garota para o desavergonhado Dylan. Situação que a própria atriz criticou antes de morrer, pois não entendia por que faziam isso com o personagem.

“Eles arruinaram tudo”

Num episódio do podcast ‘Let’s Be Clear’, Shannen falou sobre o triângulo amoroso que viveu na ficção e como a rivalidade entre Brenda e Kelly ultrapassou a tela, já que a relação entre as protagonistas não era totalmente boa.

“Me horrorizava”, disse Brenda em seu podcast sobre o triângulo amoroso: “Não gostava, porque achava que Brenda e Dylan eram o melhor da história, então não entendia por que alguém queria arruinar isso”.

“A melhor amiga de alguém se deitar com seu namorado é uma traição tão grande que nem sei como Brenda conseguiu se recuperar daquilo,” explicou e acrescentou que não acredita que seu personagem teria sido capaz de se recuperar da traição.

Ela perdeu o controle

Shannen também contou que em uma ocasião seus colegas da série tiveram que intervir para que uma discussão fora das telas entre as atrizes de Brenda e Kelly não saísse de controle, já que Shannen havia feito uma brincadeira com Jennie Garth como ‘castigo’ por ela ter exagerado com alguns colegas do set.

A atriz contou: “Ela ficou louca comigo. E simplesmente não estava com vontade de recuar”, comentou sobre este incidente.