A atriz Shannen Doherty, a Brenda de ‘Barrados no Baile’, morre aos 53 anos

A atriz Shannen Doherty, conhecida por interpretar personagens em ‘Barrados no Baile’, ‘Charmed’ e ‘Heathers’, faleceu ontem, 13 de julho, após lutar contra o câncer de mama em estágio 4. Ela tinha apenas 53 anos.

“No sábado, 13 de julho, ela perdeu sua batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença”, disse sua agente Leslie Sloane hoje, a um veículo de imprensa dos Estados Unidos. “A dedicada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como por seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para poder lamentar em paz”.

O falecimento da atriz ocorre depois de ter anunciado meses atrás que seu câncer havia se espalhado para o cérebro e também atingido seus ossos. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2015, passou dois anos sem complicações antes de ressurgir em 2017.

"Em questão de dias ou uma semana, será revelado que estou na fase 4. Então, meu câncer voltou e é por isso que estou aqui", disse Doherty no Good Morning America. "Não acho que tenha processado isso. É um golpe amargo de muitas maneiras".

Doherty saltou para a fama como Brenda Walsh no seriado ‘Barrados no Baile’, que estreou em outubro de 1990. Doherty deixou o programa após a quarta temporada em 1994, mas anos depois voltou a interpretar a personagem com várias aparições especiais no reboot de 2008, ‘Barrados no Baile: Nova Geração’.