Quantos filhos Sylvester Stallone tem? O ator perdeu seu filho mais velho de forma inesperada

Sylvester recebeu seu terceiro filho, Sophia Rose, em 27 de agosto de 1996 em Miami. Sua primeira filha, fruto de seu casamento com Jennifer Flavin, nasceu com uma malformação congênita de uma válvula cardíaca. Por causa disso, ela teve que passar por uma cirurgia cardíaca aos 2 meses de idade.

Depois, ela teve que passar por outra cirurgia em 2012. Atualmente, Sophia tem 27 anos de idade e desfruta de ótima saúde. Ela se formou na Universidade do Sul da Califórnia em 2019 com um diploma em moda e atualmente apresenta o podcast Unwaxed com sua irmã mais nova, Sistine.

Além disso, ela tem um clube do livro chamado Favorite Book Club no Instagram. Vale ressaltar que, de acordo com sua mãe, Sophia é a que mais se parece com seu pai. “Eles têm um vínculo muito especial, pensam da mesma forma e até têm os mesmos gestos...”, disse à Paris Match.

Sophia Rose Stallone é a filha mais velha de Sylvester Stallone Instagram | (Instagram)

Sistine Rose Stallone

O artista deu as boas-vindas ao seu quarto filho, Sistine Rose, em 27 de junho de 1998 em Los Angeles. Sua segunda filha, também concebida com a ex-modelo Flavin, decidiu seguir os passos de sua mãe no mundo do modelagem com sucesso. Na verdade, em 2016, assinou um contrato com a IMG Models.

Desde então, ela tem participado de vários desfiles de moda, incluindo um da Chanel. Mais tarde, a jovem de 26 anos decidiu se aventurar na atuação. Sua estreia foi no filme 47 Meters Down: Uncaged em 2019. Ela também atuou em Midnight in the Switchgrass (2021).

Na sua carreira de ator, o protagonista da saga The Expendables (2010) tem apoiado desde o início. Stallone até o ajudava a ler em suas audições no início da carreira, mas seu agente recomendou que não o fizesse devido à voz facilmente reconhecível de seu famoso pai.

Sistine Rose Stallone é a segunda filha de Sylvester Stallone Instagram | (Instagram)

Scarlet Rose Stallone

A última filha de Sylvester Stallone é Scarlet Rose. Ela nasceu em 25 de maio de 2002 em Los Angeles como o terceiro filho de seu relacionamento com sua atual esposa, Flavin. Agora, ela tem 22 anos de idade e se formou no ensino médio em 2021.

Ao longo de sua vida, a jovem tem demonstrado interesse em atletismo como seu pai, mas também em modelagem. Na verdade, em fevereiro de 2024, ela estreou na Semana de Moda de Nova York no desfile da Tommy Hilfiger. Seu pai, é claro, estava presente para apoiá-la.

“O que posso dizer? Sou um pai muito orgulhoso,” afirmou à Fashion Network no desfile enquanto exibia algumas imagens que tinha tirado de sua filha com a câmera de seu dispositivo móvel.

Scarlet Rose Stallone é a filha mais nova de Sylvester Stallone Instagram | (Instagram)

ANÚNCIO

Tags