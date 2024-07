“Agora entendo a Rihanna”: A$AP Rocky posa sem roupa e causa alvoroço por seus atributos

Rihanna continua posicionada como uma das celebridades mais influentes dos últimos tempos, apesar de ter pausado sua carreira musical para se dedicar à sua faceta como empresária e como mãe após o nascimento de seus dois filhos: RZA e Riot Rose, que são fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky.

A cantora continua focada em fazer crescer sua marca Savage x Fenty, a qual a levou a se tornar uma das cantoras mais ricas da indústria, e embora em muitas campanhas tenha se encarregado de enaltecer a figura feminina usando modelos de tamanho plus, agora optou por usar como imagem seu parceiro e seu filho mais velho.

Pai e filho tornaram-se os grandes protagonistas da campanha especial e, embora ambos tenham recebido elogios, o rapper deixou mais de uma pessoa apaixonada por seus atributos físicos, então os comentários não faltaram nas redes sociais.

Aqui está o musculoso A$AP Rocky, parceiro de Rihanna

Rihanna e A$AP Rocky se encarregaram de formar uma família e manter seu relacionamento longe dos escândalos. Apesar dos muitos pedidos dos fãs para que a famosa volte aos microfones, ela deixou claro que está desfrutando de sua nova vida e não tem planos de retornar à sua carreira musical.

Além disso, Riri falou sobre como feliz se sente desde que se tornou mãe e dentro de seus planos pode estar ter um terceiro filho e após a nova campanha de sua marca, mais de uma pessoa a entendeu, diante dos atributos de seu parceiro.

Através das contas no Instagram da Savage x Fenty, é possível ver RZA e seu pai posando juntos com o mesmo conjunto: uma regata preta junto com uma cueca da mesma cor, onde se pode ler o nome da marca.

Na primeira imagem, o pequeno de dois anos está nos ombros do intérprete enquanto olham para a câmera, e na segunda, Rocky está de costas com seu filho nos braços.

No entanto, no terceiro cartão postal, o casal de Rihanna provocou suspiros ao aparecer sozinho sem camisa, exibindo os bíceps e vestindo apenas uma cueca branca básica, onde é possível ver a tatuagem com o seu nome.

“Entendo-te Rihanna”, “Ri-Ri devia procurar a miúda”, “OMG eu também lhe daria mais filhos”, “Bonita não é, mas com esse corpão nem penso duas vezes”, foram alguns comentários.