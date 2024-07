Que mudança! Os filhos de Ricky Martin com Jwan Yosef estão tão grandes

Apesar de que o relacionamento de casal terminou no ano passado, Ricky Martin e Jwan Yosef mantêm uma ótima relação devido às lembranças e aos filhos que têm em comum. Fruto de seu relacionamento que se consolidou em 2018 com um casamento, eles trouxeram ao mundo Lucia e Renn, de 5 e 4 anos, respectivamente.

Antes de se casar, o cantor teve os gêmeos Matteo e Valentino, nascidos em 2008, que ele criou por muito tempo como pai solteiro, até que apareceu o artista e formaram uma grande família feliz ao longo de 6 anos. Eles mesmos foram transparentes ao revelar que se conheceram através do Instagram em 2015 e começaram a namorar seis meses depois.

Assim é como os filhos de Ricky Martin com Jwan Yosef estão atualmente

Tempo após o divórcio, eles conseguiram se adaptar à separação da forma mais amigável possível, como o pintor sueco provou. A propósito do verão, Jwan Yosef deu uma olhada em como está passando esses dias ao lado dos filhos que teve com Ricky Martin, mostrando o quanto eles mudaram.

Jwan Yosef mostrou o quão grandes seus filhos com Ricky Martin estão |Instagram (@jwanyosef/Instagram)

Apesar de o homem de 39 anos de origem síria ser muito reservado com sua privacidade, ele compartilhou um dos momentos mais especiais que viveu ao lado dos dois filhos.

"Junho e julho eclipsados pela família", escreveu em um carrossel que recebeu mais de 30 mil curtidas e centenas de comentários elogiando o belo relacionamento de paternidade que ele tem com os pequenos. Neles, podemos vê-los compartilhando momentos felizes em um parque de diversões, na praia, no campo e em visitas turísticas em várias partes do mundo.

Em setembro de 2023, apenas alguns meses após oficializarem a separação, o ex-casal deixou claro que compartilharia a custódia, por isso não é surpreendente essa proximidade.

“Jwan e eu sempre seremos família. Temos dois filhos que criaremos juntos. Isso não aconteceu por acaso. Estamos planejando essa situação há muito tempo: antes da pandemia,” declarou Ricky Martin à Telemundo algum tempo atrás.