Margot Robbie está grávida? Foi assim que foi captada pelos paparazzi

Algumas fotos de Margot Robbie circulam na internet em que ela exibe uma barriguinha de gravidez, algo que pegou seus seguidores de surpresa.

ANÚNCIO

A atriz, aparentemente, está esperando seu primeiro filho com seu marido, Tom Ackerley, conforme aparece em portais como People depois que a atriz foi vista dando um passeio mostrando que está grávida.

Embora Margot não tenha confirmado, algumas fotografias já estão circulando nas redes sociais que indicam que ela estaria esperando seu primeiro bebê.

Popular por seu papel de Barbie, foi captada na manhã do último domingo enquanto desfrutava de férias no Lago Como, Itália, de acordo com fotos obtidas por vários meios. As primeiras imagens de sua barriga de grávida foram divulgadas por paparazzi e compartilhadas nas redes sociais, principalmente no Twitter pelo perfil @21metgala.

O casal é visto passeando, e a atriz usa um crop top branco, combinado com um blazer folgado e uma saia longa. A roupa deixa a barriga de Margot à mostra.

No dia 2 de julho, a atriz completou 34 anos de idade.

Reações nas redes

“Esta Barbie é MÃE”, “Vou ser bem honesto, é a primeira vez que vejo a Barbie grávida”, “Parabéns à bela mamãe”, “Barbie está linda”, “Até com a barriguinha ela parece espetacular”, foram algumas reações dos internautas.