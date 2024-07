Igual que Letizia? Assim será a aparência da princesa Leonor quando se tornar rainha, de acordo com a inteligência artificial

A inteligência artificial (IA) tomou conta de todos os cenários, inclusive daqueles que ainda não aconteceram, como mostra esta foto da princesa Leonor, que tenta prever como a herdeira ao trono da realeza espanhola irá parecer.

A jovem de 18 anos é a primogênita do rei Felipe VI e sua consorte, a rainha Letizia, que atualmente está estudando muito para assumir todas as responsabilidades esperadas dela. Por isso, cada look, discurso ou decisão é amplamente comentado e sua imagem não escapa disso.

Como a princesa Leonor parecerá quando for rainha?

Essa foi a pergunta que a inteligência artificial tentou resolver, sendo-lhe pedido que criasse uma imagem da princesa Leonor quando ela se tornar rainha e muitos acreditam que ela não se parecerá com sua mãe, Letizia.

Pelo contrário, no postal vê-se a princesa Leonor com uma vasta e lisa juba loira que cai dos lados do contorno do rosto, acompanhada de um nariz proeminente. Destacam-se as linhas de expressão, seus lábios rosados e seu olhar doce de olhos claros.

Obviamente é uma versão futura da monarca com várias décadas de vida, calcula-se que seria a sua versão com cerca de 50 ou 60 anos. Seus traços permanecem os mesmos, apenas com algumas modificações que parecem realistas considerando a passagem do tempo.

No entanto, há coisas que a inteligência artificial não pode prever, afirmam desde o Trendencias. “Como, por exemplo, presumimos que Leonor corrigirá os seus dentes ao longo dos anos ou que, talvez, não veremos a sua imagem tão deteriorada graças a retoques estéticos ou, quem sabe, uma boa genética”, por isso trata-se apenas de uma aproximação. Nestes casos, o estilo de vida e os hábitos adquiridos serão determinantes.