Este comentário de Shakira nas redes sociais desencadeou uma polêmica

Shakira destaca como uma das cantoras mais populares atualmente. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais e milhares de espectadores em seus shows, a cantora e compositora colombiana está desfrutando de seu sucesso musical. No entanto, um comentário recente que fez em suas redes sociais gerou muitas críticas contra ela, embora outros usuários a tenham apoiado, o que desencadeou uma grande polêmica.

E é que esta semana, a intérprete de ‘Monotonía’ fez uma publicação em apoio à comunidade LGBTIQA+. Ela compartilhou uma foto sorridente, vestindo as cores do arco-íris e mandando um beijo. A imagem foi acompanhada pela seguinte mensagem: “Espero que todos tenham tido o melhor mês do orgulho! Sempre apoiando a igualdade, a liberdade de amar e a amizade!”.

Shakira com desaprovação e apoio

Na sua conta do Instagram, muitos desaprovaram a postagem de Shakira, ao ponto que, de acordo com a RCN, isso se refletiu em uma diminuição significativa de seus seguidores.

“Shakira, nada de acordo, tens filhos assim como muitos de nós. Por que promover algo que é impositivo e que mexe com as crianças?”, “Shakira não”, “Ah não, Shakira... Tu também com isto? E eu que tanto te admirava”, “Deixem de seguir esta mulher... Que o fanatismo não se apodere dos nossos princípios e valores. Sou da criação original que Deus enviou. Pelo futuro dos nossos filhos, por manter o que Deus fez, mulher e homem em união. Assim, o fanatismo não é maior do que Deus”, “Até hoje te admirei, Shakira. Fiquei desapontado, estás com o globalismo, vendeste-te”, são alguns dos comentários.

No entanto, outros apoiaram a cantora: “É a maneira correta de encerrar o mês do orgulho”, “amamos você”, “amamos você até o infinito e além”, “obrigado Shakira por apoiar a comunidade LGBTQIA+ que Deus continue te abençoando e iluminando sempre, você é a melhor beijos e abraços”, “Obrigado Shakira!! Por apoiar com respeito a nossa comunidade”, “mais filtro do que pessoa”, “sofram lentamente. Shakira não precisa que aceitem a forma como ela agradece. Ela é uma mulher forte, capaz, lutadora e empoderada. Aplausos para você Shakira, Deus sempre vai te abençoar como de costume”.