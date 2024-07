Em uma zona de guerra no Oriente Médio, repórter corre risco de vida

Tudo que vem, vai. Assim são com os filmes da Netflix. Corra ver essa pérola antes que você se martirize pelo resto de sua vida!

O catálogo da Netflix é uma caixinha de surpresas.

O filme desconhecido e apaixonante que você deve assistir

“Repórteres de Guerra”, um filme baseado em uma história real interessante e que está prestes a sair da plataforma.

"Uma repórter decide dar uma reviravolta em sua vida e carreira. Então, ela se instala em uma zona de guerra no Oriente Médio, onde redescobre seu talento."

Reporteras en guerra (Paramount Pictures)

A Netflix descreve esta produção de uma hora e 52 minutos, dirigida por Glenn Ficarra e John Requa, que dirigiram e produziram filmes como "Focus", "Crazy, Stupid, Love" e a aclamada série "This is Us".

O filme também conta com um elenco de destaque, com nomes como Tina Fey, Margot Robbie, Billy Bob Thornton, Alfred Molina, Martin Freeman, Christopher Abbott e Nicholas Braun.

A produção recebeu elogios da crítica no momento de sua estreia em 2016. "É mais perspicaz do que seu título confuso sugere e empurra Fey para uma carreira cinematográfica que é tão implacável, imprevisível e inteligente quanto seu trabalho na televisão", disse, por exemplo, Alonso Duralde do site The Wrap.

Por sua vez, Peter Travers da Rolling Stone afirmou que "Tina Fey é divertida, é um fato. Ela entrar na mente complicada de uma mulher na linha de frente, é algo novo".

Dessa forma, se quiser assistir a um filme divertido e envolvente, que poucos conhecem e que você irá gostar, deve ver “Repórteres de Guerra” o mais rápido possível, pois sairá da Netflix em 14 de julho.