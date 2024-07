Meghan Markle ‘foge secretamente’ com seus filhos Archie e Lilibet e ninguém sabe onde estão

Após vários meses de especulação sobre a situação dos duques de Sussex, foi revelado que Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, fugiu com seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, para uma ilha totalmente escondida e remota para desfrutar de alguns dias de folga em segredo, longe de todo o drama midiático dos últimos meses, de acordo com informações do site Caras.

Meghan Markle foge com seus filhos para destinos paradisíacos

A notícia causou um grande alvoroço na imprensa e nos meios de comunicação, que se perguntam para onde exatamente os duques de Sussex foram e quais são seus verdadeiros motivos para se manterem afastados e em segredo.

Meghan Markle e o Príncipe Harry Getty Images; Meghan Markle, Joshua Sammer / Meghan e Harry, WPA Pool (Getty Images; Meghan Markle, Joshua Sammer / Meghan y Harry, WPA Pool)

De acordo com fontes próximas, eles queriam escapar de toda a agitação da mídia para encontrar um verdadeiro momento de tranquilidade depois de meses de tensão e conflitos com a família. Thomas Markle, pai de Meghan Markle, pediu misericórdia e revelou seu desejo de ver os netos, enquanto Charles III expressou sua preocupação e fez um apelo para que eles retornem a Londres e resolvam seus problemas.

No entanto, parece que Meghan Markle decidiu seguir um caminho diferente. Em vez de voltar para a capital inglesa, ela se juntou a Harry e seus filhos em uma ilha privada para desfrutar de umas merecidas férias na natureza. A escolha do local é muito importante, pois eles querem um espaço mais relaxante e natural após semanas difíceis.

Meghan Markle 'foge às escondidas' com seus filhos Archie e Lilibet e ninguém sabe onde estão (Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F)

Além disso, há rumores de que os duques de Sussex planejam se mudar para longe das grandes cidades do mundo e encontrar um ambiente mais sustentável e ecológico. A ideia de adquirir uma ilha privada é considerada como uma forma de alcançar esse objetivo, embora seja um investimento muito significativo.