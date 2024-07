Ana Maria Braga fora da Globo: Vidente crava saída do Mais Você

A chegada de Eliana na Globo fez os boatos sobre a aposentadoria de Ana Maria Braga voltarem a circular pelas redes sociais. Agora, a vidente Bianca Godoi fez um alerta envolvendo a saída da apresentadora do Mais Você.

Em seu perfil, Bianca diz que um problema de saúde pode afastar a apresentadora das manhãs da Globo nos próximos meses.

“Vejo ela fora da Globo. Dezembro, muitos atritos e problemas graves de saúde”, revelou a vidente, que repercutiu entre os fãs de Ana Maria.

Saúde para Ana Maria

Após a revelação bombástica, os fãs pediram proteção para a apresentadora do Mais Você (Globo): “Que a Ana Maria Braga esteja sempre protegida pelo amor de Deus”, escreveu uma pessoa.

Um outro afirmou que Ana Maria Braga precisa se blindar do mal.

Café da manhã com Eliana

A nova contratada vai tomar café da manhã com Ana Maria Braga apenas em agosto.

Segundo o jornal O Globo, a estratégia é levar a nova contratada do canal após os Jogos Olímpicos de Paris, já que o Mais Você pode ser encurtado no período das competições.

Eliana no The Masked Singer

O The Masked Singer passa por uma reformulação para receber Eliana a partir de 2025. A missão da famosa é aumentar a audiência da atração que coloca famosos fantasiados para cantar.

“Vou pegar o bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, que é a Ivete, é muito legal”, disse Eliana para Renata Capucci sobre sua chegada na Globo.

A loira também ressaltou que seus filhos adoram assistir ao The Masked Singer Brasil: “A diversão, a alegria de um programa familiar. É um projeto também que eu amo de paixão e tem o carinho dos meus filhos, que amam esse formato”.

O Saia Justa é dela

Eliana não está apenas no The Masked Singer Brasil, mas no Saia Justa (GNT). Ela assume o posto de Astrid Fontenelle, que deixou a apresentação do programa para seguir novos passos no canal fechado.

“Esse programa já tem 20 anos, que fala tanto com a mulher”, disse a Eliana ao conversar com o Fantástico.