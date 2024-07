O estilo da princesa Charlotte no show de Taylor Swift

Dias atrás, o príncipe William e seus filhos mais velhos, a princesa Charlotte e o príncipe George, se tornaram tendência depois que foi divulgado em suas redes sociais que na noite passada de 21 de junho, todos eles tiveram a oportunidade de desfrutar do show ao vivo da artista pop mundial Taylor Swift, que se apresentou no icônico Estádio de Wembley como parte de sua turnê mundial ‘The Eras Tour’.

Não satisfeitos em fazer parte da plateia geral do concerto, os reais puderam estar perto da artista norte-americana nos bastidores, uma oportunidade única que não pararam de se gabar, publicando uma foto em que o herdeiro do trono e seus dois filhos aparecem extremamente sorridentes, de acordo com as informações do site Vanidades.

No entanto, além da novidade que foi o encontro entre a artista e a realeza, muitos fãs da casa real britânica destacaram no retrato a aparência da princesa Charlotte, que parecia muito simpática e charmosa como sempre, um traço de personalidade que, definitivamente, herdou de sua mãe Kate Middleton.

Além do seu sorriso de orelha a orelha com um par de dentes de leite faltantes, o penteado da pequena princesa também foi outro detalhe que causou sensação entre os internautas, em relação ao seu retrato mais recente com a intérprete de ‘Red’, no qual também aparece ao fundo o novo namorado da cantora, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

Na imagem, pode-se ver a menina de nove anos com um penteado solto e fofo, decorado com duas tranças, uma de cada lado em seu cabelo loiro. Algumas fontes afirmam que este estilo boho pode ter sido inspirado pela própria Kate Middleton.