Selena Gomez chama a atenção com biquíni sexy, mas destroem seu namorado

Selena Gomez é uma das cantoras e atrizes mais famosas e também se destaca como empresária com sua marca de maquiagem Rare Beauty.

A famosa tem se dedicado à sua vida profissional por anos e enfrentou problemas de saúde devido ao lúpus, mas agora está vivendo o melhor momento de sua vida pessoal.

Ela está mais feliz do que nunca com seu namorado, o produtor musical Benny Blanco, a quem conhece há anos e com quem trabalhou em algumas músicas.

Através das redes sociais, o casal mostra o quão felizes e apaixonados estão, e isso deixa as fãs de Selena muito felizes, que afirmam que já era hora dela encontrar o amor. No entanto, o jovem é constantemente criticado por seu estilo.

Selena Gomez chama a atenção com biquíni amarelo sexy, mas o look de seu namorado é criticado

Selena Gomez passou este 4 de julho com seu namorado Benny Blanco e amigos, e através das redes sociais circulam fotos de como estavam felizes na piscina de sua casa.

A cantora recebeu elogios ao usar um lindo maiô amarelo inteiriço com um decote ousado e posar como uma deusa, assim a descreveram seus fãs.

No entanto, o produtor recebeu todas as críticas pelo seu visual e atitude, pois afirmam que ele parecia um "indigente" ao lado dela.

Benny usava uma calça azul com xadrez celeste e branco e combinou com uma camiseta branca e uma camisa de flores que não combinava, e ele aparece se protegendo do sol.

"Uau, ela é uma deusa e o que faz aquele mendigo ao lado", "Selena é divina, que corpão, mas aquele namorado não a representa", "ela sempre tão divina e preciosa, mas que vergonha com aquele cara", "amo a Selena, ela está espetacular com aquele biquíni", "uau, o biquíni do verão, eu amei, mas aquilo ao lado dela está horrível", "ai não, ele é tão estranho, não gosto do seu visual nem da sua atitude", e "ela é demais para ele", foram algumas das reações nas redes.

Os famosos teriam começado a sair no meio de 2023 e aos poucos começaram a exibir seu relacionamento nas redes sociais, embora nem todos concordem.

E o produtor falou mal da cantora alguns anos atrás e até afirmou que ela estava “desesperada por fama”. “É como você sabe... ‘este é meu novo single, esta é minha nova linha de maquiagem’. Selena Gomez é uma desesperada que lançou uma linha de maquiagem, um programa de culinária e mais músicas apenas para ganhar mais fama”.

No entanto, agora ele garante que está completamente apaixonado por ela e teve gestos bonitos com a famosa, afirmando que é o amor de sua vida.