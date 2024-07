Ben Affleck e Jennifer Lopez estão vendendo obras de arte de sua mansão

No meio do que parece ser um divórcio iminente, Ben Affleck e Jennifer Lopez supostamente não estão apenas vendendo por US$60 milhões sua mansão em Beverly Hills, mas também as obras de arte que tinham nesta casa.

Os atores, que se casaram em julho de 2022, compraram a propriedade em maio de 2023. Diante de sua suposta crise matrimonial, ele se mudou para uma propriedade onde paga US$100 mil de aluguel por mês, enquanto ela permanece na mansão.

Os dados sobre a venda das obras de arte foram publicados pelo Page Six, que informou que colecionadores e compradores interessados estão adquirindo obras de arte e peças da mansão do famoso casal.

A revelação do referido meio ocorre depois que supostamente, Ben Affleck aproveitou a viagem de Jennifer Lopez pela Europa para retirar todos os seus pertences desta mansão que têm em comum. Durante este período de viagem da 'Diva do Bronx', ele foi visto passando tempo com seus filhos e visitando a casa de sua ex Jennifer Garner, o que confirma que eles ainda estão com problemas matrimoniais, já que estão vivendo separados.

Ben Affleck e Jennifer Lopez em pleno divórcio

Ben Affleck e Jennifer Lopez ainda não se pronunciaram sobre os rumores de divórcio. No entanto, supostamente já estão assinando os papéis para encerrar legalmente seu casamento. Este seria o quarto divórcio para a cantora e o segundo para o ator.

O Page Six também revelou semanas atrás sobre o divórcio, onde uma fonte disse que Ben Affleck “tinha visto a luz... Se houvesse uma maneira de se divorciar por motivos de insanidade temporária, ele faria... Ele sente que os últimos dois anos foram apenas um sonho febril, e agora recuperou a sanidade e entende que isso não vai funcionar de forma alguma”.

Alguns comentam que a recente viagem de Jennifer Lopez à Europa pode ter sido uma forma de escapar de toda a polêmica em torno de seu divórcio com Ben Affleck. Ela foi sozinha, sem ele e sem seus filhos. Por sua vez, o ator parece ter se concentrado em seus filhos, já que muitas vezes foi visto com eles e também visitando sua ex, Jennifer Garner.