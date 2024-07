Tremor na família real? Dizem que William explodiu contra o rei Charles por ‘trair’ Kate Middleton

Os últimos meses têm sido difíceis e muito complicados para a família real britânica. Os anúncios de que tanto o rei Charles III quanto Kate Middleton estão em tratamento contra o câncer atingiram duramente a coroa, em um momento em que Harry e Meghan Markle também estão completamente afastados.

Por esse motivo, a radiante aparição da princesa de Gales no Trooping the Colour 2024 foi um bálsamo para a família real, esperando-se que desse origem a dias melhores. Mas parece que não será assim.

Kate Middleton no Trooping the Colour 2024 (Chris Jackson/Getty Images)

Garantem que William ficou chateado com Charles

Devido à ausência de Kate Middleton, o monarca decidiu encarregar a princesa Beatriz de York de algumas das tarefas que estavam destinadas à esposa de William.

No entanto, de acordo com o que foi relatado pelo portal Terra, o filho mais velho de Charles teria ficado chateado com seu pai por essa decisão.

E apesar de fazer sentido a ideia do rei, considerando, por exemplo, que Camila Parker realizou várias das tarefas que corresponderiam ao monarca, William não estaria totalmente de acordo com isso e consideraria que seria uma falta de sensibilidade e apoio para com sua esposa.

Apesar disso, afirmam que Charles ainda acredita que Beatriz de York é uma boa opção para assumir essas funções, pois acredita que a continuidade e eficiência nas tarefas da família real devem ser mantidas, apesar de tudo.

Rei Charles e Beatriz de York (Karwai Tang/WireImage)

Dessa forma, essa suposta discussão entre o rei e o príncipe se tornaria um novo problema para a realeza britânica, alimentando rumores e especulações nas redes sociais e na mídia internacional.

Tudo isso poderia ser acalmado, sim, com uma nova aparição de Kate Middleton. Isso porque se estima que ela poderá comparecer a Wimbledon este ano, como é tradicional. Por enquanto, os pais da princesa foram assistir ao jogo em que Novak Djokovic venceu o britânico Jacob Fearnley.