Taylor Swift terá um espaço em um museu de Londres: o que será exibido?

Londres está se preparando para receber uma exposição única do arquivo pessoal da artista americana Taylor Swift no icônico Victoria & Albert Museum. A exposição, intitulada “Taylor Swift: Songbook Trail”, abrirá suas portas ao público gratuitamente em 27 de julho.

Uma viagem através da sua história

A exposição promete ser uma viagem fascinante pelos diferentes capítulos da carreira musical da artista. Os visitantes poderão admirar uma coleção de trajes icônicos que Swift usou durante suas apresentações, incluindo as lendárias botas de cowboy da turnê Soul2Soul II de 2007 e o elegante vestido preto com babados de seu recente vídeo musical Fortnight, o primeiro single de seu álbum The Tortured Poets Department.

Os fãs poderão desfrutar desta exposição que incluirá prêmios musicais, storyboards e outros elementos pessoais da cantora, muitos deles exibidos pela primeira vez. Esta coleção não só destaca as suas conquistas e estilo único, mas também oferecerá uma visão de como foi a sua infância e o legado discográfico que deixou ao longo da sua carreira.

Por outro lado, a exposição coincide com a turnê de Taylor Swift, que atualmente está passando por cidades como Edimburgo, Liverpool, Cardiff, Londres e Dublin. Os fãs britânicos terão a oportunidade de fazer parte da história de seu ídolo enquanto desfrutam de suas apresentações ao vivo.