O nostálgico filme que acabou de chegar à Netflix e já é o mais visto: dura 2 horas e vai alegrar o seu dia

Todas as semanas novos filmes, séries, minisséries e documentários vão aparecendo na Netflix, na esperança de se tornarem os novos sucessos da plataforma e, com sorte, entrarem no top 10 das produções mais vistas da plataforma.

E justamente nos últimos dias foi lançado um filme que revive uma saga lembrada e traz de volta um personagem que se tornou um ícone popular na década de 80.

O filme que se tornou o novo sucesso da Netflix

Trata-se de “Um Tira da Pesada em Hollywood: Axel F.”, filme que traz de volta a popular saga de comédias de ação estreladas por Eddie Murphy.

O detetive Axel Foley (Eddie Murphy) volta às ruas de Beverly Hills. Quando a vida de sua filha (Taylour Paige) é ameaçada, Foley se une a ela, a um novo parceiro (Joseph Gordon-Levitt) e seus velhos amigos Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) para expor uma conspiração.

Assim descreve a plataforma este filme que é a quarta parte da saga, que começou em 1984 e teve continuações em 1987 e 1994.

E nesse sentido, o fator nostalgia é fundamental no filme, pois além de trazer de volta antigos personagens (e apresentar outros novos como os interpretados por Joseph Gordon-Levitt e Kevin Bacon), consegue refletir com alguns detalhes uma mística semelhante àquela presente nos filmes dos anos 80.

O filme, por sua vez, recebeu críticas mistas, embora o carisma de seu protagonista seja sempre destacado. "Ao contrário de outras sequências diretas para plataformas, 'Axel F' é uma diversão surpreendentemente divertida e a melhor da saga desde o original", afirmou, por exemplo, Brian Tallerico do portal Roger Ebert.

Luke Reilly, da IGN, afirmou: “Com um tom coerente com a trilogia original que respeita o personagem (...) e uma mistura bem equilibrada de comédia, ação e suaves riffs de sintetizador, ‘Axel F’ é um retorno do melhor Eddie Murphy muito digno de ser visto”.

Desta forma, se é fã da saga ou se quer ver um filme divertido que irás desfrutar totalmente, “Um Tira da Pesada: Axel F.” é uma ótima opção para assistir na Netflix nesta sexta-feira à noite ou durante o fim de semana.